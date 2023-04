Mužom FBK RAptORs sa extraliga vzďaľuje, juniori do nej v predstihu postúpili

Oravský klub má za sebou rušný florbalový víkend.

Baráž o extraligu

Po prehre vo finálovej sérii proti Detve majú Raptori druhú šancu dostať sa do extraligy. Začali baráž proti klubu CAPITOL Floorball Club.

1. zápas

Capitol – RAptORs 8:4 (1:1,3:2,4:1)

Góly: Adamčík (Čajka), Vnenčák (Adamčík), Adamčík (D. Michlík), Kuráň (Š. Michlík)

Kapitán Martin Adamčík: Do oboch zápasov sme nastúpili s tým, že chceme súpera napádať, lebo sme vedeli, že je technickejší. My máme mladý tím, ktorý veľa nabehá. Darilo sa nám súpera napádať, odoberať lopty, ale nedarilo sa nám premieňať šance. Otvorili sme skóre zápasu a potom sme po našej chybe dovolili súperovi vyrovnať. V druhej tretine to bola taká doťahovačka. V poslednej časti hry sme vyrovnali na 4:4. Potom nám súper odskočil na dva góly. Pri záverečnom vabanku sme dostali ešte dva góly a prehrali 4:8.