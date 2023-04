Pred sezónou o takom úspechu iba snívali. Hokejisti Dolného Kubína získali bronzové medaily

Oravský klub vyhral na ľade súpera oba zápasy.

Po dvoch zápasoch v Dolnom Kubíne sa séria o tretie miesto v druhej lige sťahovala do Bratislavy za nerozhodného stavu 1:1.

3. zápas

HK Delikateso Bratislava – MHK AUTOCAR Dolný Kubín 3:6 (0:0,2:4,1:2), stav série: 1:2

Góly: Jonák (Králik, T. Lupták), Jonák (Jendroľ, T. Lupták), Šimalčík (Šugár, Markovič), Jonák, Betušťák (Vaculík, Maňuch), Hančiak (Rešetár)

Po bezgólovej prvej tretine sa v tej prostrednej roztrhlo vrece s gólmi. V 24. min išli do vedenia domáci hokejisti, keď sa presadili v oslabení. Dolný Kubín rýchlo odpovedal v rovnakej presilovke. Vyrovnal Milan Jonák a bol to jeho zápas.

V druhej tretine dal ešte dva góly a skompletizoval hetrik. Po dvoch tretinách viedli Oravci 4:2. Domáci hokejisti na začiatku poslednej časti síce znížili, ale hostia si už víťazstvo vziať nedali. V 52. min zvýšil na 5:3 Adrián Betušťák a v úplnom závere sa presadil ešte Matej Hančiak.

Zostava: Gašparovič – Šeliga, Klepanec, Rešetár, Hricko, Hančiak – Jendroľ, Junas, Jonák, T. Lupták, Králik – Sluka, Javorka, Betušťák, Vaculík, Maňuch – Huba, Šugár, Šimalčík, Markovič

4. zápas

HK Delikateso Bratislava – MHK AUTOCAR Dolný Kubín 2:7 (1:3,0:1,1:3), konečný stav: 1:3

Góly: Hančiak (Rešetár, Hricko), Šimalčík (Šeliga, Hančiak), T. Lupták (Sluka, Králik), T. Lupták (Šeliga, Jonák), Hricko (Hančiak, Rešetár), Jonák (T. Lupták, Králik), Králik (Jonák, T. Lupták)

Ak chceli ešte domáci vrátiť sériu do Dolného Kubína, museli vyhrať. Lenže Oravci chceli zvíťaziť a po ceste domov oslavovať bronzové medaily. A to sa aj podarilo. Síce prehrávali po góle v 4. min, no tromi gólmi stav ešte v prvej tretine otočili. V 13. min vyrovnal Matej Hančiak a potom sa ujali dve presilové hry. Pri jednej sa trafil Vladimír Šimalčík a v druhej Tomáš Lupták. Prostredná časť priniesla iba jeden gól a to znovu do bránky Bratislavčanov. V presilovke sa opäť zapísal do listiny strelcov Tomáš Lupták.

Skvelý výkon podčiarkol Dolný Kubín ešte v poslednej tretine tromi gólmi. I keď ešte v závere inkasoval, radosť mu to už neprekazilo. Druhú ligu zakončili na treťom mieste, ktoré budú hráčom pripomínať bronzové medaily.

„Tento deň sa zapíše veľkými písmenami do histórie nášho klubu. Táto skvelá partia dosiahla v 2. lige výnimočný a najväčší úspech. Spanilú jazdu z kvalifikácie do play-off pretavila v zisk bronzu. Pred sezónou sme o tom mohli len snívať a teraz sa z neho radujeme z bronzových medailí. Dosiahli sme krásny úspech pre náš klub a naše mesto. Cieľ sme mali sa dostať do play-off, ale my sme ho dokázali niekoľkokrát navýšiť. Právom. Veď takáto partia sa nevidí široko ďaleko,“ napísal klub na sociálnej sieti.

Zostava: Gašparovič – Šeliga, Klepanec, Rešetár, Hricko, Hančiak – Jendroľ, Sluka, Jonák, T. Lupták, Králik – Junas, Javorka, Betušťák, Vaculík, Maňuch – J. Lupták, Huba, Šugár, Šimalčík, Markovič

