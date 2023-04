Kam vyraziť na Orave do 12. apríla

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

PODUJATIA

Ateliér na cestách

Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ s témou Ako hlina cestovala k vám. Organizátor: Oravské kultúrne stredisko.

UT 4. 4.

Krivá, ZŠ

Veľkonočná kvapka krvi

Odber organizuje miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Tvrdošíne, ZŠ M. Medveckej a NTS Martin. Pozvaní sú všetci darcovia, aj tí, ktorí chcú krv darovať prvýkrát.

ST 5. 4. od 8. do 11.00 h

Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej, prízemie

Škaredé káčatko

Predstavenie Divadla Oskar Škaredé káčatko priblíži deťom rozprávku Hansa Christiana Andersena, ktorú pozná celý svet.

ST 5. 4. o 9.00 h a 10.30 h

Dolný Kubín, MsKS

Oslobodenie mesta

ST 5. 4. o 13.00 h

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie

Čaj o tretej

Stretnutie radnice so seniormi.

ST 5. 4. o 15.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Večerná škola kresby

Art kurzy pre dospelých.

ST 5. 4. o 17.00 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Veľkonočné sviatky v múzeu

Ukážky remeselnej výroby, výroba kraslíc, pletenie korbáčov, výroba sviečok, predaj trstenskej keramiky, v nedeľu folklórny program Symboly jari v obradoch. Účinkujú folklórne súbory a ľudové hudby z Oravy.

SO, NE, PO od 11.00 h

Zuberec, Múzeum oravskej dediny

Cirkus Francesko Jung

Cirkus pre všetky vekové kategórie, vyhrievaný stan, súťaž o voľné vstupenky pre celú rodinu. Viac info

ST - NE 12. - 16. apríla

Námestovo, Nábrežie

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Air

ST 5. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Super Mario Bros. vo filme

ŠT 6. 4. o 11.00 h

NE 9. 4. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Traja mušketieri: D’Artagnan

ŠT 6. 4. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Invalid

NE 9. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

MÚZEÁ

Oravský hrad

ŠT - UT (6. - 11. 4.) od 9.30 do 15.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

ŠT - UT (6. - 11. 4.) od 9.30 do 17.00 h (posledný vlak jazdí cez víkendy a štátne sviatky).

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Výstava akademických sochárov Marcely a Viliama Loviškovcov. Dcéra Lea, fotografka, prináša do inštalácie médium fotografie.

PO - ŠT a NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Tri dekády výtvarnej tvorby a života výtvarníka Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom.

PO - ŠT a NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek: Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

PO - ŠT a NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Ján Brodňanský

Výstava venovaná fotografovi, jaskyniarovi, divadelníkovi a dokumentátorovi Oravy. Autori: Vladislav Mikula, Peter Tomáň, Martin Chmelík.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Symboly jari

Výstava umenia zdobenia kraslíc a jarných dekorácií.

PO - ŠT v čase otváracích hodín (do 28. apríla)

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Mária Šimová

Výstava fotografií.

PO - ŠT v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Stromy a my

Výstava fotografií prihlásených do 3. ročníka súťaže.

PO - ŠT v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

SÚŤAŽ

Kniha Oravy 2022

Do 15. ročníka súťaže Kniha Oravy čitatelia nominovali 24 kníh, 11 v kategórii beletria a 13 v kategórii odborná literatúra. Hlasovať môžete vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý doručíte poštou, mailom alebo osobne do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Hlasovací lístok nájdete aj v aktuálnom čísle MY Oravských novín. Uzávierka hlasovania je 15. apríla. Viac info