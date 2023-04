Šláger kola pod Roháčmi režíroval Bútora, Veselovci ukázali pod Oravským hradom kvalitu (+FOTO)

Najnižšia oravská súťaž má už iba desať účastníkov.

VIII. liga

Lokca – Vitanová 2:2 (1:0)

Góly: 10. J. Graňák, 62. Jadroň (z 11 m) – 76. Obrtáč, 78. Karas

Na ťažkom, premočenom teréne si zmerali sily tabuľkoví susedia Lokca a Vitanová. Oba celky predvádzali pekný futbal. O čosi lepšie boli na tom herne v prvom polčase domáci futbalisti.

V desiatej minúte po priamom kope domácich brankár ešte pokus vyrazil, no lopta sa dostala k osamotenému Jozefovi Graňákovi a ten už nemal problém zakončiť do odkrytej brány. Domáci ešte do prestávky pohrozili strelou Baláka.

Hostia hrali na rýchle brejky, ale v zakončení sa trápili. Na opačnej strane ukazala peknú akciu Lokca. Po osi Verníček – Rabčan – Vajdiar sa posledne menovaný chystal na zakončenie, no bol nedovolene zastavený a domáci mali výhodu pokutového kopu. Filip Jadroň zavesil nekompromisne pod brvno. 2:0.

