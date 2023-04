Požiar Oravského hradu by mohol skončiť katastrofou

Oravský hrad platí za poistenie tisíce eur.

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Požiare hradu Krásna Hôrka z roku 2012, a tohtoročný v Banskej Štiavnici, ukázali, aké ťažké je pre hasičov v prostredí takýchto objektov zasahovať. V obidvoch prípadoch oheň napáchal obrovské škody, napriek tomu, že s ním bojovali desiatky hasičov niekoľko hodín. Staré vysušené drevo je vysokohorľavý materiál, oheň sa šíri veľmi rýchlo.

Na Orave je viacero historických objektov, ktorých hasenie by si vyžiadalo veľké úsilie, no výsledok by bol veľmi neistý. Ak by sa oheň nepodarilo uhasiť v zárodku, je pravdepodobné, že by sme prišli o drevené kostolíky v Tvrdošíne a Leštinách, zapísané sú v UNESCO. Zle by pravdepodobne dopadol aj Oravský hrad.

Obmedzený prístup aj voda

Oravský hrad tvorí komplex budov Dolného, Stredného a Horného hradu s palácmi, opevnením a vežami. Po ničivom požiari v roku 1800, ktorý horel niekoľko dní, ostali z neho len ruiny.

Obnovili ho a v súčasnosti ho tvorí rozsiahly hradný areál so 754 schodmi 155 miestnosťami.

Návštevníkov zaujme prepojenie troch vstupných brán s tunelom a práve tieto miesta sú najkritickejšími z pohľadu požiarnej ochrany.

Profesionálni hasiči z Dolného Kubína stihnú prísť do Oravského Podzámku za približne desať minút, ale rozmery brán a tunelu neumožňujú prejazd veľkej hasičskej techniky. Cez tunel má problém prejsť vyššia dodávka.

Dokázalo to cvičenie hasičov v roku 2021. „Náročnosť zásahu v takomto prostredí je oproti bežnej výstavbe oveľa ťažšia, pretože sa sem nedá dostať s výškovou technikou, požiar hradu by bol dlhotrvajúci a vyžiadal by si veľa síl a prostriedkov,“ povedal veliteľ zásahu Peter Dúha.

Veľkým problémom je voda, ktorej sa pri požiari spotrebujú tisíce litrov. Na hradnom nádvorí je síce protipožiarna nádrž s obsahom osem metrov kubických, ale to je málo. Dostatok vody poskytuje rieka Orava tečúca pod hradom, no dostať ju do výšky 40 metrov na Dolný hrad a následne do Stredného a Horného, ktorý stojí vo výške viac ako sto metrov nad riekou, nie je jednoduché.

Po cvičení vybudovali na hrade niekoľko hydrantov, pripravili projekt suchovodu. Ide o potrubie, ktoré je bežne prázdne, ale v prípade potreby ho naplnia vodou, pri hasení ju z neho čerpajú. Výhodou je, že v zime v ňom voda nie je, takže nemôže zamrznúť, ale aj v zime vznikajú požiare, voda z neho by chýbala.