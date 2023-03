Keď futbal baví, vek je iba číslo

Jozef Havlíček zasvätil celý život práci učiteľa a futbalovému klubu.

Jozef Havlíček, meno, ktoré v Rabči pozná každý. A to najmä vďaka miestnej základnej škole, kde celý život robil učiteľa a vďaka futbalu, ktorému sympatický rodák z Podbrezovej zasvätil celý život. Málokto vie, že do Rabče vôbec nechcel prísť. Po ukončení vysokej školy v Banskej Bystrici dostal od odboru školstva umiestenku do Základnej školy v Rabči.

„Lepšie miesto dávali dievčatám, lebo chlapci išli ešte na vojnu. Nechcel som do Rabče nastúpiť. Keď mi však vedúci povedal, že ma dajú k súdu, radšej som išiel. Mama mi vtedy povedala, aby som rok vydržal a potom požiadam o iné miesto,“ povedal v rozhovore pre naše noviny ešte v roku 2018.

Ubehlo päť rokov a Jozef Havlíček je stále aktívnym členom TJ Oravan Rabča. A čo viac, na prelome rokov sa dokonca vrátil k trénerskému remeslu.

