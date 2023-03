Žabám hrozila v termálnom parku smrť

Vodné živočíchy sa kvôli antikoncepcii vo vode stávajú sterilnými.

ORAVA. S jarným oteplením sa zobúdzajú nielen medvede, ale aj obojživelníky. Patria medzi ne aj žaby, ktoré na jar vyhľadávajú liahniská, kde sa rozmnožujú. Jemné zmysly im prezrádzajú cestu k rôznym vodným plochám.

Nebezpečné termálne bazény nie sú výnimkou. Ani zahustené pletivo nezamedzilo skokanom, aby sa dostali do areálu akvaparku v Oraviciach, kde im v horúcej vode do pár sekúnd hrozila istá smrť.

Z pletiva sa stal rebrík

Situáciu riešila Správa Tatranského národného parku. „Skokany objavili nedokonalosti v oplotení a niekoľko desiatok ich už smerovalo k termálnym bazénom,“ na webe.

Strážca Ján Hoľma so sebou do Oravíc priviezol fóliu, ktorú používajú ako zábranu pri frekventovaných cestách. Žaby vďaka nej počas tiahnutia nekončia pod kolesami áut. Spolu so zamestnancami akvaparku ju nainštalovali na plot. Plavčíci medzitým odchytávali a prenášali asi stovku skokanov hnedých, ktorým sa úspešne podarilo nasledovať inštinkty a preniknúť do areálu.

„Fólia na zhruba tristometrovovom úseku zabezpečí, aby žaby nedokázali po pletive vyliezť ako po rebríku a krátke budú aj na jeho podliezanie,“ spresnili ochranári.