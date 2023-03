Kam vyraziť na Orave do 2. apríla

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

Šéfredaktorka MY Orava

Rozlúčka nižnianskych turistov so snehom v Látanej. (Zdroj: KST Nižná, J. Jurina)

PODUJATIA

Podeľ sa so svojou skúsenosťou s duševným zdravím

Stretnutie spojené s diskusiou.

UT 28. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Vandrovanie Oravou

Tvorivá dielňa a workshop so zameraním na tradičné remeslo: hlina. Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko.

ST 29. 3.

Chlebnice, ZŠ s MŠ

Vznik a rozvoj námestia v Trstenej v stredoveku a v novoveku

Ako sa kedysi obchodovalo na námestí v Trstenej. Prednáša historik Marek Ďurčo.

ST 29. 3. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Peter Bič Project

Koncert.

ST 29. 3. o 19.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Jarný bazár oblečenia, obuvi a hračiek

Upracme si šatníky a dajme veciam druhú šancu.

ŠT - PI 30. - 31. 3. 9.00 - 16.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Kniha, otvor sa!

Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou.

ŠT 30. marca o 9.30 h

Námestovo, Mestská knižnica

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Vernisáž výstavy.

ŠT 30. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská galéria

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Vernisáž výstavy.

ŠT 30. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská galéria

Koncert pre mesto

Vystúpia žiaci a pedagógovia ZUŠ Ivana Ballu. Dobrovoľným vstupným podporíte ZUŠ v Banskej Štiavnici.

ŠT 30. 3. o 17.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Matka s popôrodnou depresiou: Uvažovala som, koľko ešte vydržím, kým ma odvezie sanitka Čítajte

Výchovný koncert inak...

Hudobno-dramatické predstavenie žiakov Konzervatória Žilina. Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko.

PI 31. 3. o 10.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Finisáž výstavy Rosie Naive Art Pozri, ako krásne prší a diskusia s Metodom Macekom zo Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej

Sprievodný program: filmová projekcia: Šanca prežiť, réžia: Katarína Tekeľová,

hudobný hosť: skladateľka a speváčka Karin Sarkisjan z Arménska.

PI 31. 3. o 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská knižnica

TURISTICKÉ AKCIE

KST Nižná: Nižná – Lučivný vrch – Červená skala – Nižná

Pešia túra, v prípade priaznivého počasia opekačka na Červenej skale. Dĺžka cca 13 km.

NE 2. apríla o 9.15

Nižná, autobusová stanica

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

KST Orava Dolný Kubín: Spomienkový výstup na Veľký Choč

Spomienka na zosnulých členov klubu, ich zoznam prečítajú na spomienkovom akte. Odchod autobusom o 8.30 z nástupišťa v Dolnom Kubíne do Valaskej Dubovej.

NE 2. apríla o 8.30 h

Dolný Kubín, autobusové nástupište

Zmena programu vyhradená, sledujte weby organizátorov.

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Bežné zlyhania: + Peniaze a šťastie

ŠT 30. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Yuku a himalájsky kvet

PI 31. 3. o 17.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/jPSG5yu0OHY

John Wick: Kapitola 4

PI 31. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

SO 1. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Múmie

SO 1. 4. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Dungeons&Dragons: Česť zlodejov

PI 31. 3. o 18.30 h

Námestovo, kino Kultúra

SO 1. 4. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Alibi na mieru 2

NE 2. 4. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

NE 2. 4. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Prečítajte si:

Prečítajte si: Jeden farmár môže z ovčieho mlieka vyrábať syr na predaj, druhý z kravského nie Čítajte

Úžasný Mauric

NE 2. 4. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

MÚZEÁ

Oravský hrad

P0 - NE od 9.30 do 15.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

PO - PI od 11.00 do 15.45 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marcela Viliam Lea Loviškovci: S tromi medzi stromami

Výstava akademických sochárov Marcely a Viliama Loviškovcov. Dcéra Lea, fotografka, prináša do inštalácie médium fotografie.

PI - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

Martin Augustín: Zrkadlo duše

Tri dekády výtvarnej tvorby a života výtvarníka Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom.

PI - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek: Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Ján Brodňanský

Výstava venovaná fotografovi, jaskyniarovi, divadelníkovi a dokumentátorovi Oravy. Autori: Vladislav Mikula, Peter Tomáň, Martin Chmelík.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Potulky svetom

Výstava fotografií Juraja Bednárika.

PO - PI v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Pozri, ako krásne prší

Výstavy autorky Ruženy Babicovej – Rosie Naive Art.

PO - PI v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Prečítajte si:

Prečítajte si: Pornografia sa objavuje takmer na každej základnej či strednej škole Čítajte

Výstava krojov Danky Tropekovej

PO - PI 8.00 - 17.00 h

Námestovo, mestská knižnica

SÚŤAŽE

Kniha Oravy 2022

Do 15. ročníka súťaže Kniha Oravy čitatelia nominovali 24 kníh, 11 v kategórii beletria a 13 v kategórii odborná literatúra. Hlasovať môžete vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý doručíte poštou, mailom alebo osobne do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Hlasovací lístok nájdete aj v aktuálnom čísle MY Oravských novín. Uzávierka hlasovania je 15. apríla. Viac info

Namaľuj si rozprávku

Mesto Tvrdošín a Mestská knižnica Tvrdošín vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl, deti prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. v tvorbe výtvarných diel na motívy diel Hansa Christiana Andersena a bratov Grimmovcov. Uzávierka: 20. apríla.

Prečítajte si: