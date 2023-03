Rarita v oravskej obci. Prvýkrát v histórii majú väčšie slovo ženy

Rokovania zastupiteľstva sú slušnejšie.

NOVOŤ. Až doteraz sedeli v obecnom zastupiteľstve najmä muži. Po minuloročných voľbách sa však karta obrátila a prvýkrát v histórii majú nad mužmi prevahu ženy, obsadili sedem z jedenástich poslaneckých stoličiek.

S vyše 3700 obyvateľmi patrí Novoť k najväčším dedinám na Orave. Podľa starostu Dušana Jendrašíka sa v minulosti do vedúcich pozícií ženské pokolenie pravdepodobne ani veľmi nehrnulo. „Ak sa to teraz zmení, nevidím v tom nič zlé, žena dokáže plnohodnotne zastať akúkoľvek funkciu, môže sa stať poslankyňou aj starostkou.“ Zároveň dodal, že do niektorých funkcií a aktivít sa snaží ženy priamo nabádať a povzbudiť ich, aby sa nebáli. Ak sú šikovné v jednej oblasti, pôjde im aj druhá.

Hoci od začiatku nového volebného obdobia sa poslanci spoločne stretli len párkrát, zatiaľ sa im spolupracuje dobre profesionálne aj ľudsky. Starosta pripomenul, že na rokovaniach nehrá rolu pohlavie, zaujímavé názory môže mať jedno i druhé, dôležitý je vo výsledku prospech obce a občana.

Jedným z poslaneckých nováčikov je aj učiteľka Milada Zavoďančíková. Poslankyňou sa pôvodne stať ani nechcela, páčil sa jej plán bývalého starostu Radoslava Kozáka, a tak ho vo voľbách chcela podporiť. „Rovnaké zámery však má aj terajší starosta, preto dúfam, že sa v nich bude naďalej pokračovať.“

Do obecného zastupiteľstva prišla hájiť najmä záujmy detí. Spoločne s ostatnými už presadila čiastočné preplácanie cestovného na plavecký výcvik a rozvíjať by chcela aj obecnú knižnicu či kultúru v obci.

V novej funkcii sa cíti podobne ako v učiteľskom kolektíve, aj tam je prevaha žien. „V obecnom zastupiteľstve sedia aj poslanci, ktorí majú viac skúseností, a tak sa od nich učíme. Ženy vedia byť viac zainteresované a myslíme tiež na viac vecí naraz, no nemenej potrebná je aj chlapská hlava, aby sme sa dopĺňali.“

Aj zdravotná sestra Eva Bírešová sa kandidovať na poslaneckú stoličku rozhodla po oslovení bývalého starostu, tiež sa jej páčila jeho vízia. Podľa jej slov si zatiaľ na novú pozíciu ešte zvyká. „Zastupiteľstvá sa však nesú v priateľskej atmosfére a necítiť v nich ani prevahu žien, skôr sa my nováčikovia učíme od starších kolegov,“ povedala.

Otvárajú ústa

Eva Kormaňáková pracuje na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove . Pre kandidatúru sa rozhodla najmä preto, aby sa stala členkou sociálnej komisie.

„Všimla som si, že nielen v Novoti, ale aj iných obciach chýba sociálne poradenstvo a ľudia nevedia, na čo majú nárok. Vnímala som, že by som so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti mohla byť prínosom,“ hovorí.