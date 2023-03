Vedúci Klin sa vytrápil u posledného, Pribiš potiahli Válekovci a pod Roháčmi uspeli Leštiny (+FOTO)

Prvé jarné kolo v najvyššej oravskej súťaži prinieslo niekoľko prekvapujúcich výsledkov.

VII. liga

Brezovica – Zákamenné 1:4 (0:2)

Góly: 60. F. Hajduk – 8. M. Vojtaššák, 39. a 70. P. Večerek (1 z 11 m), 87. J. Michaliga

Zákamenné sa do vedenia dostalo už v 8. min, keď peknú kombináciu zakončil Marek Vojtaššák. Krátko nato mali hostia ďalšiu príležitosť, no tentokrát mierili len do tyče. Postupom času sa hra začala vyrovnávať.

Do šancí sa dostávala aj Brezovica, no boli to hostia, ktorí v 39. min zvýšili na rozdiel dvoch gólov. Po vhadzovaní sa lopta odrazila pred Petra Večereka, ktorý ju pohotovo poslal do súperovej siete.

Domáci v druhom polčase ožili a po hodine hry už bolo znížené. Na prihrávku do šestnástky si zbehol Filip Hajduk a sám zoči-voči hosťujúcemu brankárovi nezaváhal.

