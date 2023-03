Kalvária v Zákamennom sa môže stať pamiatkou roka

Pomôcť môžete aj vy svojím hlasom.

ZAKAMENNÉ. Fénix – Kultúrna pamiatka roka je ocenenie, o ktorom rozhoduje verejnosť svojím hlasovaním. V tohtoročnom 16. ročníku vyberajú si medzi národnými kultúrnymi pamiatkami, ktoré obnovili v rokoch 2021 a 2022 a sú prihlásené do súťaže. Pamiatka, ktorá v hlasovaní získa najviac hlasov verejnosti, dostane cenu Fénix – Cena Nadácie SPP.

Dali ju do pôvodného stavu

V súťaži je zaregistrovaná aj Kalvária v Zákamennom na Kalvárskom vrchu. Postavili ju v roku 1862 údajne na zhorenisku staršieho dreveného kostolíka. Má podkovovitý pôdorys a jej štrnásť zastavení chráni stromová aleja.

Krížová cesta vedie od kostola Nanebovzatia panny Márie cez jednotlivé zastavenia na vrchol kalvárie s trojicou kaplniek. Najväčšia, v strede, je zasvätená nanebovzatiu panny Márie. Z jej sedlovej strechy vystupuje drevená zvonica ukončená „lucernou“ s krížom.

Jedna z postranných kaplniek je zasvätená svätej Helene, v druhej je Boží hrob. Kaplnky obkolesujú náhrobné kamene, ktoré sú sem sekundárne premiestnené zo starých obecných cintorínov.

V roku 1931 prebehla jej rozsiahla renovácia, spojená s výsadbou zelene a v roku 1955 boli obnovené stavebné časti zastavení. Pri opravách v druhej polovici 20. storočia boli žiaľ použité aj nevhodné materiály a postupy, čo prispelo k zhoršeniu stavu pamiatky. Na základe reštaurátorského výskumu prebehla komplexná obnova v intenciách reanimácie (prinavrátenia) pôvodného výzoru kalvárie ako celku, ako aj jej jednotlivých objektov.

Nevhodné stavebné zásahy a historizujúce úpravy boli odstránené. Následne získali strechy štukové orámovanie štítu a novú šindľovú krytinu. Nevhodné brizolitové povrchy fasád nahradila autentickejšia hladená omietka.

Osobitnú pozornosť venovali reštaurovaniu pri výskume objavených nálezov bohatej ornamentálnej maľovanej výzdoby kaplniek. Po obnove v roku 2022 slúži pamiatka svojmu pôvodnému účelu a je voľne prístupná pre verejnosť.

Príbeh

Súčasťou šírenia kresťanstva začiatkom stredoveku bol aj kult Ježišovho zmŕtvychvstania. Najskôr sa v 9. storočí začali objavovať napodobeniny Ježišovho hrobu a neskôr celej „Via Dolorosa“ (Bolestivá cesta) s exteriérovými zastaveniami na modlitby a rozjímania. Postupne táto tradícia prerástla do vzniku krížových ciest a kalvárií. Miestami zastavení spočiatku boli jednotlivé kostoly, kaplnky, alebo napríklad sväté schody.

Na prelome 17. a 18. storočia sa u nás ustálila forma veľkoryso koncipovaného architektonicko-krajinárskeho komplexu kalvárií, spravidla situovaného na prirodzenej vyvýšenine (kalvársky vrch).

Na vrchol s ústrednou kaplnkou vedie cesta zväčša so štrnástimi tradičnými zastaveniami, na ktorých sú výtvarné zobrazenia výjavov Krížovej cesty.

Väčšina kalvárií na Slovensku je postavená v barokovom a klasicistickom štýle.