Kňazi a hráči po štyridsiatke sa bavili hokejom na novom turnaji

Prvý ročník vyhralo spoločné družstvo Liesku a Trstenej.

Hokejový kalendár na Orave obohatil nový turnaj, ktorého autorom je Jozef Babinský, predseda Oravského zväzu ľadového hokeja. „Prvý impulz mi dal Radoslav Povala z Pucova. Povedal mi, kedy zapojíme do hokeja vášho kňaza Dušana Kubicu, ktorý bol dlho aj v Pucove.“

Dobrému čas neujde a všetko sa postupne poskladalo. Koncom decembra minulého roka počas Vianočnej posviackej domu sa dali Jozef Babinský a Dušan Kubica do reči. „Všimol si hokejky a moje diplomy vo vstupnej chodbe nášho rodinného domu. Pýtal sa ma, čo ja robím s hokejom. Povedal som mu, že to je na dlhšiu debatu, ale ak sa na chvíľu posadia, tak aspoň v stručnosti sa môžeme o hokeji porozprávať. A tak to všetko vlastne začalo.”

Stále bol však turnaj iba v rovine myšlienky. Reálne kontúry dostal až počas prvej februárovej soboty, kedy sa pre snehovú kalamitu odložili tri stretnutia. Zrazu bol čas dať dokopy tento turnaj.