Návrh inteligentnej domácnosti odprezentuje pred celou krajinou, doma sa mu novinky presadiť nedarí

Na súťaži Enersol sa Šimon Jozef Šimánek prebojoval do celoslovenského kola.

NIŽNÁ. Študentovi Spojenej školy Šimonovi Jozefovi Šimánekovi učarovali inteligentné technológie aj alternatívne zdroje energie. So svojím návrhom inteligentnej domácnosti začiatkom marca uspel v krajskom kole súťaže Enersol a prebojoval sa aj do celoslovenského kola. Súťažné úspechy však žal už vlani.

Len predminulý týždeň ste skončili na druhom mieste v hlavej kategórii krajského kola súťaže Enersol, ktorá sa už trinásť rokov zameriava na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň ste si zabezpečili miesto aj v celoslovenskom kole. Čo na výsledok hovoríte?

Nebolo to moje prvé umiestnenie, už vlani som sa súťaže zúčastnil, v krajskom kole som skončil prvý, v celoslovenskom piaty.

Keďže sa moja škola do súťaže pravidelne zapája, poprosili ma, aby som aj do tohto ročníka niečo navrhol, bol som tak jediný reprezentant školy, ale tiež Oravy. Súťažil som v hlavnej kategórii, kde nás bolo päť.

Súťaže vedia byť veľmi inšpiratívne, súťažiaci tam napríklad predstavili panel, ktorý generuje vodu. V živote som o tom nepočul, no bolo to zaujímavé, hoci na Slovensku nie veľmi využiteľné, pretože človek radšej obetuje dva dni kopaním studne, než by si mal domov nainštalovať päť panelov.

Ja som predstavil návrh inteligentnej domácnosti aj s 3D modelom, predo mnou skončil súťažiaci, ktorý mal niečo podobné, avšak viac opisné a bez realistického návrhu. Obaja sa stretneme na celoslovenskom kole pár dní pred Veľkou nocou.

Čo sa týka môjho umiestnenia a postupu, vážim si to a rád sa takto angažujem.

Kam ste sa posunuli od minulého ročníka?

Aktuálne sa všetci snažia hovoriť o vodíkových autách aj fotovoltaike, ak však chce človek uspieť, musí prísť s niečím iným a novým.

V článku sa dočítate aj: čo všetko Šimon navrhol do inteligentnej domácnosti,

či sú technológie v dome znakom lenivosti,

aké sú výhody alternatívnych zdrojov energie,

ako dlho trvalo zostrojenie návrhu aj zmenšenej verzie inteligentného domu,

aké inteligentné zariadenia chcel Šimon presadiť doma.

Už vlani som predstavil návrh domčeka, no tam som mal zakomponovanú veternú elektráreň. Takáto energia však na Orave nemá využitie, keďže nemáme kde umiestniť veterné turbíny, omnoho lepšie je to na juhu až západe. Inteligentná domácnosť naopak môže vzniknúť aj v našich podmienkach.

Keď sa povie inteligentná domácnosť, ako prvý mi napadne robotický vysávač, ktorý si zapnem cez telefón. Čo všetko ste mali v návrhu?