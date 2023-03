Bratov farmárov živia ovce a kravy, vlky a zlá legislatíva sú ich prekážkami.

Jeden môže z ovčieho mlieka vyrábať syr, druhý z kravského nie.

ORAVA. Bratia Miroslav Kluka (62) a Michal Kluka (60) pričuchli ku ovciam už v roku 1975, keď ich otec došikoval do domu desať kusov. Po revolúcii sa ich počet rozrástol na sto, Michal ostal pri otcovi, Miroslav sa začal venovať hovädziemu dobytku.

Dnes má Michalova farma vo Veličnej 60 hektárov a dvesto oviec, farma jeho brata v tej istej dedine 30 hektárov, 20 kusov kráv, jalovíc a teliat.

Jeden môže, druhý nie

Obidvaja ich chovajú kvôli mlieku. Jeden ho môže spracovať na mliečne výrobky, pre druhého platia oveľa prísnejšie podmienky.



Michalove ovce vyprodukujú ročne približne 26-tisíc litrov mlieka. Vyrábať z neho môže hrudkový syr, údený syr a žinčicu. Stačia mu na to tri miestnosti. „Je to v podstate systém výroby na salaši, kde stačia takéto podmienky,“ povedal Michal.

Vďaka tomu dokáže namiesto jedného eura, ktoré by dostal za liter ovčieho mlieka, predať liter vo forme výrobkov za približne 2,50 eura. Je to pridaná hodnota, ale vykúpená 14 hodinami práce denne od februára do novembra. Podobný pracovný čas má aj jeho manželka, pomáhajú ešte deti.

„Aj ja by som chcel svoje mlieko predávať nie za 60 centov za liter, ale za dvojnásobok, no legislatíva nepustí,“ povedal Miroslav.

V článku sa dočítate aký modelový projekt spracovania mlieka pripravujú bratia;

koľko oviec zabili vlky farmárovi;

aké odškodné dostal farmár;

prečo psy nevyriešia problémy s vlkmi;

prečo ľuďom vadia poľnohospodári;

za kú smiešnu cenu predávajú ovčiu vlnu;

koľko treba zaplatiť pastierovi oviec.