Oravské Veselé žilo majstrovstvami Oravy v klasických šípkach

Najpočetnejšiu mužskú časť vyhral Marek Bača.

Druhý marcový víkend bola nádherná obec Oravské Veselé svedkom štvrtých majstrovstiev Oravy v klasických šípkach. Partia skvelých ľudí okolo Martina Pisarčíka a Paliho Janotku pripravili za štedrej podpory sponzorov fantastický turnaj. Pomocnú ruku pridala obec a starosta Anton Maslaňák, ktorý turnaj slávnostne otvoril.

Tento rok boli majstrovstvá Oravy rozdelené do dvoch dní. V piatok sa organizátori venovali hráčkam a hráčom v kategóriách do 13 a 18 rokov. Víťazstvo v turnaji U13 pri účasti 16 hráčok a hráčov zostalo v Oravskom Veselom. Šimon Janotka ukázal pevnú ruku a nedal ostatným hráčom šancu. Druhé miesto taktiež získal domáci Patrik Resutík. Tretie miesto putovalo do Trstenej a to vďaka Ľubomírovi Žuffovi. Turnaj U18, ktorý odohralo 12 hráčok a hráčov, ovládol Damián Franc z Oravskej Jasenice. Druhé miesto Martin Lakoštík z Dolného Kubína. Lukáš Pindiak z Bobrova si odniesol tretie miesto.

Sobota patrila rekordnému turnaju mužov, v ktorom štartovalo 82 hráčov. Zahanbiť sa nenechali ani dámy a to v počte 6 hráčok a turnaj dvojíc v počte 31. Turnaj mužov vyhral Dolnokubínčan Marek Bača. Ten vo finále rozosmutnil domácich priaznivcov, keď zdolal Paliho Janotku. Tretie miesto získal premiérovo pre Oravskú Jasenicu Martin Kubizna.

Iveta Kvasničáková v turnaji žien získala už svoj tretí titul majsterky Oravy. Druhé miesto Františky Ganobjakovej len potvrdilo dominanciu domácich šípkarok, ktorú potvrdila tretia Emília Janotková.

Doplnkový turnaj dvojíc priniesol malú náplasť pre Paliho Janotku, ktorý spolu s Martinom Kubiznom nenašli premožiteľa. Jozef Kvasničák a Vladimír Pňaček napriek statočnému boju nestačili na víťazov. Úprimná radosť z tretieho miesta putovala do Trstenej zásluhou Michala Sochu a do Oravského Bieleho Potoku vďaka Matúšovi Ulrichovi. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomuto skvelému podujatiu. O rok sa určite uvidíme.