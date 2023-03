Pornografia sa objavuje takmer na každej základnej či strednej škole

Prispieva k tomu aj tabuizovanie sexuality v rodinách, chýbajúce vedomosti a internet.

ORAVA. „Pornografia sa objavila aj u nás, deviataci si posielali cez odkazy rôzne fotografie. So žiakmi sme sa porozprávali, ale pátrať im v telefónoch nebudeme,“ povedala Mária Studeničová, riaditeľka na Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne.

Prípad prešetrovala polícia, vzhľadom k jeho citlivosti nám však neposkytli žiadne ďalšie informácie.

Časopisy či fotografie s pornografickou tematikou podľa nej kolovali medzi žiakmi vždy, teraz stačí jedno kliknutie a obsah sa dostane naraz k veľkému množstvu ľudí.

„Doba je rýchla, deťom je ponúknuté všetko, no rozum im na to ešte nedozrel, berú to len ako srandu. Niet sa však čomu čudovať, noviny aj televízia sú plné obscénností a neprispieva ani súčasná móda, dievčatá nosia krátke tričká a z riflí im trčia nohavičky.“

Studeničová si myslí, že takúto tému by mali primárne otvárať s deťmi rodičia, v škole to zachytiť nedokážu, nestačí na to jedna triednická hodina týždenne a beseda raz za mesiac.

Skúsenosť s pornografickým obsahom majú aj na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej, trinásťročný žiak si prezeral obrázky na internete.

„Nedialo sa to priamo v škole, pretože takýto obsah máme blokovaný, pochválil sa ostatným. Po incidente sme systém ešte viac posilnili,“ hovorí riaditeľka Milena Smitková. Dodala, že vyhľadávanie erotického obsahu nie je raritné, deti sa o svoju sexualitu začínajú zaujímať.