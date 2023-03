Kam vyraziť na Orave do 26. marca

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

Šéfredaktorka MY Orava

Turisti chystajú rozlúčku so snehom. (Zdroj: Viera Adámusová)

PODUJATIA

Veľkonočné trhy

Trhy na Námestí slobody a v MsKS.

PO-UT 20. - 21. 3. od 9.00 do 20.00 h

Dolný Kubín

Večerná škola kresby

Séria výtvarných kurzov pre dospelých.

ST 22. 3. od 17.00 h

Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko

Prezentácia knihy LeSníček

Študentská firma Le Seňoras zo SOŠ podnikania a služieb v Námestove odprezentuje náučno-rozprávkovú knihu LeSníček o 10 chránených stromoch na Orave.

ŠT 23. 3. o 9.30 h

Námestovo, Dom kultúry

Komentovaná prehliadka výstavy Miroslav Sandanus a Marek Jarotta / ZajtrajŠOK

Prehliadka výstavy za účasti autorov a kurátorky Lucie Jarotta.

ŠT 23. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská galéria

Animal Farm

Anglické divadelné predstavenie pre stredné školy na motívy kultovej knihy Georgea Orwella.

PI 24. 3. o 9.30 a 12.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Výchovný koncert inak

Hudobno-dramatické predstavenie žiakov Konzervatória Žilina.

PI 24. 3. o 10.00 h

Oravský Podzámok, základná škola

Eniki beniki

Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.

SO 25. 3.

Nižná, Dom kultúry

Účet

Francúzska divadelná komédia Štúdia L+S.

NE 26. 3. o 19.00 h

Dolný Kubín, MsKS

TURISTICKÉ AKCIE

KST Nižná: Rozlúčka so snehom – Látaná

Lyžiarsky prejazd/pešia túra. Rozlúčka so snehom na chate Látaná. Chatár opäť pripraví chutnú poživeň. Aby ju bolo z čoho pripraviť, organizátori prosia všetkých, ktorí prídu prvým autobusom, prípadne v jeho termíne, aby doniesli 2-3 zemiaky a cibuľu.

SO 25. marca

Nižná

KST Orava Dolný Kubín: Oravská Magura

Príslop – Kubínska hoľa – Dolný Kubín, dĺžka 10 km + 8,5km. Lyžiarsky prejazd/pešia túra - v závislosti od aktuálnych snehových podmienok. Odchod autobusu o 8:40 z nástupišťa v Dolnom Kubíne.

NE 26. 3.

Dolný Kubín

Zmena programu vyhradená, sledujte weby organizátorov.

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

John Wick: 4

ŠT 16. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

PI 24. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Shazam! Hnev bohov

SO 25. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Buď chlap!

SO 25. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

NE 26. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Mimi

NE 26. 3. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Úžasný Mauric

NE 26. 3. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Bastardi: REPARÁT

NE 26. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

MÚZEÁ

Oravský hrad

P0 - NE od 9.30 do 15.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

PO - NE od 11.00 do 15.45 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marek Jarotta, Miroslav Sandanus/ZajtrajŠOK

Maľby dvoch súčasných slovenských umelcov Mareka Jarottu a Miroslava Sandanusa.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

KONKURZ/výber diel zo zbierok OG a z fotografického cyklu Roba Kočana: Príbehy v depozitároch

Oravská galéria pootvára dvere do zákulisia s cieľom poukázať na potenciál bohatstva depozitárov.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek - Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Ján Brodňanský

Výstava venovaná fotografovi, jaskyniarovi, divadelníkovi a dokumentátorovi Oravy. Autori: Vladislav Mikula, Peter Tomáň, Martin Chmelík.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Potulky svetom

Výstava fotografií Juraja Bednárika.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Pozri, ako krásne prší

Výstavy autorky Ruženy Babicovej – Rosie Naive Art.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Tiché putovanie

Interaktívna výstava, ktorá približuje svet „tichých“ kníh z rôznych krajín sveta.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Výstava krojov Danky Tropekovej

PO - PI 8.00 - 17.00 h

Námestovo, mestská knižnica

SÚŤAŽE

Kniha Oravy 2022

Do 15. ročníka súťaže Kniha Oravy čitatelia nominovali 24 kníh, 11 v kategórii beletria a 13 v kategórii odborná literatúra. Hlasovať môžete vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý doručíte poštou, mailom alebo osobne do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Hlasovací lístok nájdete aj v aktuálnom čísle MY Oravských novín. Uzávierka hlasovania je 15. apríla.

Sila priateľstva: virtuálny a reálny priateľ

Vytvor krátky príbeh alebo komiks a vyhraj jednu zo šiestich vecných cien. Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Uzávierka súťaže je 30. marca.

Kraslica 2023

Oravské kultúrne stredisko (OKS) aj tento rok chystá nesúťažnú prehliadku kraslíc. Ak tradične, netradične alebo experimentálne zdobíte kraslice, zašlite ich alebo doručte do OKS, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Uzávierka: 22. marca. Mimoriadne práce získajú odmenu.

Namaľuj si rozprávku

Mesto Tvrdošín a Mestská knižnica Tvrdošín vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl, deti prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. v tvorbe výtvarných diel na motívy diel Hansa Christiana Andersena a bratov Grimmovcov. Uzávierka: 20. apríla.

