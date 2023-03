Nešťastná tretia štvrtina

Dolný Kubín cestovali na ďalší zápas do Kežmarku.

Basketbalisti Dolného Kubína odohrali ďalší zápas druhej ligy proti Kežmarku, s ktorým majú túto sezónu výbornú bilanciu. Oba doterajšie zápasy vyhrali, no v treťom ťahali za kratší koniec.

„Odohrali sme nie veľmi vydarený duel,“ hodnotí tréner Milan Staš. „Prvý polčas sme zvládli ešte ako tak. Do šatne sme išli s malým náskokom. Nešťastná pre nás bola tretia štvrtina. Nedokázali sme premieňať naše šance, čo súper naopak trestal a dostal sa do trháku on. V poslednej štvrtine sme sa ešte pokúsili o zvrat, ale dokázali sme už iba výsledok skorigovať.“

II. liga

Kežmarok – BK Dolný Kubín 76:73 (20:21,15:19, 24:12, 17:21)

Body a zostava: Lehotský 18, Staš 13, Kušnier 10, Majher 9, Škorupa 8, Grenčík 6, Uhričík 3, Pavkovček 2, Šimun 2, Florek 2, Marcinek nebodoval

