Popri hľadaní niečoho magického nám šťastie uniká pomedzi prsty, hovorí koučka

Oravcov robí šťastnými najmä rodina.

ORAVA. Za koučkou Katarínou Meškovou klienti občas prídu s požiadavkou, že chcú byť tak šťastní ako pred rokom, alebo sa aspoň viac usmievať. Ak sa ich však opýta, čo ich šťastnými robilo, nevedia odpovedať. Práve odpoveď na takúto otázku je podľa nej kľúčom k nájdeniu šťastia. „Najväčší problém ale je, že stále hľadáme niečo veľké a magické, no šťastie sú bežné momenty či zážitky, ktoré nám takto unikajú pomedzi prsty,“ hovorí.

Keď som sa ľudí vo svojom okolí opýtala, čo je šťastie, dostalo sa mi rôznych odpovedí. Pre jedného prítomný moment, pre iného úspech, tretí to ešte nevie a stále naň čaká. Existuje presná definícia šťastia?

Ak by sme hľadali vo výkladovom slovníku, určite by sme definíciu našli. Ja si myslím, že je to zmysel bytia, hoci každý si pod šťastím predstaví niečo iné. Pre mňa je to voda, chvíľka pre seba, ale aj silné puto s rodinou či priateľmi.

Ďalej sa dozviete aj: čo je kľúčom k vlastnému šťastiu,

či je šťastie to, čo človek dosiahne za desať rokov,

či je šťastie kontinuálny stav,

či je šťastie vecou rozhodnutia,

aké tipy odporúča koučka na nájdenie vlastného šťastia.

Pred rozhovorom ste mi povedali, že za vami ľudia chodia s požiadavkou, že chcú byť opäť šťastní, alebo sa viac usmievať. Čo im chýba a čo hľadajú?

Veľakrát za mnou prídu ľudia s tým, že boli pred rokom šťastnejší, no keď sa ich opýtam, čo ich robilo šťastnými, nevedia odpovedať. Pri koučingu sa na to spoločne otázkami snažíme prísť.