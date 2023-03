Ako dopadli futbalové generálky na ligu? Vavrečka zaujala v Tvrdošíne, Bobrov i Brčák boli nezastaviteľní

Oravské kluby využili posledný víkend na doladenie formy.

Lisková – Dlhá n. Oravou 2:2 (1:1)

Góly: Kuva 2

V Liskovej sa odohral vyrovnaný zápas. Prví udreli domáci, keď premenili nariadený pokutový kop. Potom sa dostali k slovo aj žlto-zelení, no koncovka Matysa išla ponad bránu a Staš krásnou strelou z 25 m trafil brvno.

Domáci už v prvom polčase ohrozili bránu už iba z jedného rohového kopu. Na čiare v poslednej chvíli zasiahol Lofaj. Naopak, hostia malo viac z hry, no finálna fáza nevychádzala. Strela Staša šla vedľa, podobne ako hlavička Matysa.

Dlhá sa tešila z gólu až na konci prvého polčasu. Po zlej rozohrávke a dobrom presingu, konkrétne Matysa a Kuvu. Prvý menovaný získal loptu a prihrávkou vysunul Kuvu, ktorý s prehľadom zakončil a vyrovnal na polčasových 1:1.

Druhý polčas bol už tradične po striedaniach trochu iný. Menej sa dodržiavali veci, ktoré by sa mali. Hru trochu prebrali domáci, ale Dulka v bráne chytal výborne. Zneškodnil dve, tri dobré príležitosti. Na druhej strane sa do dobrej šance dostal Staš, no vystrelil nedôrazne.

