Prvé jarné víťazstvo je doma. Dolnokubínsky tréner hovoril po zápase, že musí ísť na kardiológiu (+130 FOTIEK)

Rozhodujúci moment sa odohral v 84. min, ktorý rozdúchal na ihrisku vášne.

Futbalisti Dolného Kubína nastúpili na štvrtý jarný zápas proti rezerve Slovana Bratislava. V doterajších troch zápasoch získali iba bod za domácu remízu 2:2 s Púchovom. V Komárne prehrali 0:2 a v Košiciach 1:5. Pred týmto duelom sa nachádzali na poslednej priečke tabuľky, súper okupoval piate miesto.

II. liga

Dolný Kubín - Slovan Bratislava B 3:2 (2:1)

Góly: 33. Jackuliak, 42. Köröš, 84. Kolorédy (z 11 m) - 35. Schlossár (z 11 m), 71. Luka (vl. gól)

Všetko podstatné v prvom polčase sa odohralo v poslednej pätnásťminútovke. Najprv domácich poslal do vedenia v 33. min Jackuliak, no o dve minúty Slovanisti vyrovnali z jedenástky. Dolný Kubín išiel predsa do šatne spokojnejší. V 42. min skóroval Köröš. Bolo to zaslúžené vedenie.

Po prestávke to bol na ťažkom teréne veľký boj. Hostia začali získavať prevahu a po vlastnom góle Jakuba Luka v 71. min aj vyrovnali.

