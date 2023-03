Deti pocestujú do Kalifornie vďaka Lego stavebnici

Turisti budú využívať nový vstup do Choča, počet darcov krvi sa rozšíril.

Úspešní mladí technici z Lokce, pocestujú do Ameriky. (Zdroj: ZŠ Lokca)

ORAVA. V oravských dedinách sa stále niečo deje.

Lego ich dostalo do Kalifornie

Žiakom ZŠ v Lokci Kristiánovi Fejovi, Adamovi Olešovi, Michalovi Žuffovi, Jozefovi Kekeľákovi, Šimonovi Sabovi, Petrovi Gemeľovi a bývalému žiakovi Jozefovi Smolárovi, sa podaril veľký úspech na celoslovenskej súťaži v programovaní Lego robotov. Obsadili 2. miesto, vďaka čomu sa v máji zúčastnia celosvetového kola v americkej Kalifornii.

„Rozhodne si to zaslúžia, pretože sú ochotní spraviť niečo navyše vo svojom voľnom čase, popoludní, cez víkendy aj prázdniny. Na projekte tvrdo pracovali do septembra do marca,“ povedal riaditeľ školy Ivan Dudáš.

Robot musí počas 25 minút splniť na ihrisku čo najviac misií, ale riaditeľ upozornil, že súťaž nie je len o programovaní. Každý rok musia súťažné družstvá vymyslieť zlepšovací návrh, tento rok na tému energetika. Lokčania vymysleli zariadenie na odstraňovanie snehu z fotovoltaických panelov.