Pre florbalistov Nižnej sa sezóna skončila. Florko predviedlo zázračný obrat

Do 53. minúty viedol oravský klub dvojgólovým rozdielom.

Extraliga muži

5. štvrťfinále: Florko Košice - Nižná 9:4 (1:1,1:2,7:1)

Góly: Mačňák (Piskorz), Nákačka, Reguly (Medžo), Reguly (Latka)

Florbalisti Nižnej si dvomi domácimi víťazstvami vynútili piaty rozhodujúci zápas v Košiciach. Psychická výhoda bola teda na ich strane. Do 53. minúty hrali koncentrovane a mierili za postupom. Viedli 4:2 a nič nenasvedčovalo tomu, že Florko môže zápas otočiť.

Gól z hokejky Jozefa Kriša v čase 53:14 však zmenil úplne dianie na palubovke. Ten istý hráč v priebehu minúty a pol skompletizoval hetrik. Hráči Nižnej boli úplne zdecimovaní a inkasovali ešte štyri góly.

Po zápase tak prevládal veľký smútok a hráči sa neubránili ani slzám. „Žiaľ taký je šport,“ hovorí tréner Martin Tomaga. „Za dve minúty slabšej koncentrácie sme prišli o výborne rozohraný zápas. Označil by som to ako zázrak Florka. Jeden hráč trafil trikrát z rovnakého miesta a presne do toho istého miesta v bráne. Hráči príliš chceli a žiaľ, nevieme zvládať rozhodujúce momenty. Sme veľmi sklamaní. Za výkony, ktoré sme predviedli doma, sme si zaslúžili postúpiť. Chlapci ukázali, že vedia hrať florbal a potešiť oko a srdce divákov. Bojovali sme s teplotami, zraneniami. Každý v mužstve si zaslúži pochvalu.“

