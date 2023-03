Kam vyraziť na Orave do 19. marca (+ SÚŤAŽ)

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

Šéfredaktorka MY Orava

SÚŤAŽ O DARČEKOVÝ POUKAZ DO WELLNESS

Pošlite nám tip na výlet na Orave na lucia.smigovska@petitpress.sk alebo píšte do komentára na FB. Každý účastník bude zaradený do žrebovania o darčekový poukaz na vstup do wellness SOHO v Žiline pre 2 osoby na 2 hodiny.

PODUJATIA

Týždeň mozgu

Do Týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996, sa zapája aj Oravská knižnica. Po celý týždeň ponúka čitateľom možnosť precvičiť si mozgové závity prostredníctvom súťaží a kvízov.

PO - NE

Dolný Kubín, Oravská knižnica A. Habovštiaka

Ako si udržať mozog v kondícii

Prednáša lektorka Liba Chiara Hladeková.

ŠT 16. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Prednáška reštaurátorky a komentovaná prehliadka výstavy

Prednáška reštaurátorky Medňanského diel Jarmily Tarajčákovej a kurátorská komentovaná prehliadka výstavy Konkurz.

ŠT 16. 3. o 16.30 h

Dolný Kubín, Oravská galéria

Oravské javisko

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla mladých a dospelých (Zlatá priadka, FEDIM, Belopotockého Mikuláš). Vystúpia detské divadelné súbory z Námestova, Dolného Kubína, Tvrdošína, Babína a Nižnej.

PI 17. 3. o 8.00 h

Námestovo, Dom kultúry

Expedičná kamera

Istá dávka dobrodružstva a adrenalínu v siedmich parádnych filmoch od Baffinovho ostrova cez Madagaskar, Malorku, Švajčiarsko, USA či Čile.

PI 17. 3. o 18.00 h

Námestovo, Dom kultúry

KINÁ, PREMIETANIE FILMOV

Jack Mimoun a tajomný ostrov

ST 15. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

65

ŠT 16. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

SO 18. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Shazam! Hnev bohov

PI 17. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

Úžasný Mauric

NE 19. 3. o 16.00 h

Námestovo, kino Kultúra

Bella a Sebastian: Nová generace

NE 19. 3. o 16.00 h

Trstená, kino Mier

Malý princ

NE 19. 3. o 16.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Panstvo Downton: Nová éra

NE 19. 3. o 18.00 h

Dolný Kubín, MsKS

Ostrov

NE 19. 3. o 18.00 h

Námestovo, kino Kultúra

NE 19. 3. o 19.00 h

Trstená, kino Mier

MÚZEÁ

Oravský hrad

P0 - NE od 9.30 do 15.00 h

Oravský Podzámok

Oravská lesná železnica

PO - NE od 11.00 do 15.45 h

Oravská Lesná

Múzeum oravskej dediny

UT – NE 8.00 – 15.30 h

Zuberec-Brestová

Čaplovičova knižnica

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE len vopred ohlásené skupiny

Dolný Kubín

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava

PO - PI 8.00 - 16.00 h

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

Florinov dom

Pamätná izba T. H. Florina, básnika, publicistu, diplomata a osvetového pracovníka.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín

VÝSTAVY

Marek Jarotta, Miroslav Sandanus/ZajtrajŠOK

Maľby dvoch súčasných slovenských umelcov Mareka Jarottu a Miroslava Sandanusa.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Veľká výstavná sieň

KONKURZ/výber diel zo zbierok OG a z fotografického cyklu Roba Kočana: Príbehy v depozitároch

Oravská galéria pootvára dvere do zákulisia s cieľom poukázať na potenciál bohatstva depozitárov.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Malá výstavná sieň

Kristína Rambousek - Herbár imaginácií

Autorka sa zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou.

UT - NE 10.00 - 17.00 h

Dolný Kubín, Oravská galéria, Edukačný kabinet - Koridor

Srbské umenie z Kovačice

182. výstava prezentuje diela 17 insitných umelcov.

Tvrdošín, Art galéria Schürger

Ján Brodňanský

Výstava venovaná fotografovi, jaskyniarovi, divadelníkovi a dokumentátorovi Oravy. Autori: Vladislav Mikula, Peter Tomáň, Martin Chmelík.

PO - PI 8.00 - 16.00 h (len telefonická rezervácia)

SO - NE (len vopred ohlásené skupiny)

Dolný Kubín, Florinov dom

Potulky svetom

Výstava fotografií Juraja Bednárika.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Pozri, ako krásne prší

Výstavy autorky Ruženy Babicovej – Rosie Naive Art.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Tiché putovanie

Interaktívna výstava, ktorá približuje svet „tichých“ kníh z rôznych krajín sveta.

PO - SO v čase otváracích hodín

Dolný Kubín, Oravská knižnica

Výstava krojov Danky Tropekovej

PO - PI 8.00 - 17.00 h

Námestovo, mestská knižnica

SÚŤAŽE

Kniha Oravy 2022

Do 15. ročníka súťaže Kniha Oravy čitatelia nominovali 24 kníh, 11 v kategórii beletria a 13 v kategórii odborná literatúra. Hlasovať môžete vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý doručíte poštou, mailom alebo osobne do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Hlasovací lístok nájdete aj v aktuálnom čísle MY Oravských novín. Uzávierka hlasovania je 15. apríla. Viac info

Sila priateľstva: virtuálny a reálny priateľ

Vytvor krátky príbeh alebo komiks a vyhraj jednu zo šiestich vecných cien. Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Uzávierka súťaže je 30. marca. Viac info

Kraslica 2023

Oravské kultúrne stredisko (OKS) aj tento rok chystá nesúťažnú prehliadku kraslíc. Ak tradične, netradične alebo experimentálne zdobíte kraslice, zašlite ich alebo doručte do OKS, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Uzávierka: 22. marca. Mimoriadne práce získajú odmenu. Viac info

Namaľuj si rozprávku

Mesto Tvrdošín a Mestská knižnica Tvrdošín vyhlasujú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl, deti prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. v tvorbe výtvarných diel na motívy diel Hansa Christiana Andersena a bratov Grimmovcov. Uzávierka: 20. apríla. Viac info

