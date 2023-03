V Námestove basu verejne pochovávajú, no na piatkové žúrky v pôste sa len ticho prizerajú (komentár)

Je kresťanstvo na Orave len tradičné?

Piatok sa ideme poriadne ROZJE++Ť a ty tam nesmieš chýbať – tak znie pozvánka na hudobnú žúrku v pôste 2023 na Facebooku Jeans-Pub Piváreň Námestovo, nočného podniku na nábreží Oravskej Priehrady.

Preplnené kostoly, pravidelná účasť na bohoslužbách, denominácia, aká sa nevidí nikde inde v Slovenskej republike - naoko svätá zem Slovenska. V okrese Námestovo sa ku viere v Boha prihlásilo pri poslednom sčítaní vyše 92 percent ľudí, čiže 58-tisíc Oravcov.

Popolcovou stredou sa začína u kresťanov obdobie pôstu, stíchne hudba, zábava, končí čas plesov, svadieb. Aspoň tak to kedysi bolo.

Mnohí sa určite pousmejú, mávnu rukou, tradične skomentujú: ,,Je iná doba, nechápeš?" Nechápem. Lebo fašiangové tradície na Orave zachovávame a pôstne odmietame. Vieru krúžkujeme, zlo akceptujeme. Vianoce uznávame, adventné tradície odmietame. Či sme tak dopadli, že budeme dodržiavať iba tie tradície, pri ktorých sa dá dobre opiť, zabaviť a prejedať?

Mnohí z nás majú živé spomienky na našich starých otcov, staré mamy, oni mali pri všetkej úcte v mnohom jasno. Vštepovali do nás, že od Popolcovej stredy až do Veľkonočnej nedele utíchnu zábavy. Myslím, že to nikomu neuškodilo, ba naopak. Veľmi sme sa tešili ako mladí na Veľkonočnú nedeľu, sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista, lebo po 40-dňovom zdržiavaní sa od zábav sme si opäť vychutnávali čas zábavy a veselosti.

Preto sa pýtam, načo sa pochovávala v Námestove basa? Čo to bolo za divadlo? A napokon, kto je prevádzkovateľ nočného podniku Jeans-Pub Piváreň Námestovo, keď mu celý okres Námestovo a masa ľudí akceptujú megažúrky každý piatok v pôstnom období?

Vysvetlite mi, prosím, 92-percentná oravská kresťanská komunita, čo znamenajú slová: "Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, už-už ťa vypľúvam z úst." (Zj 3,16).

Možno sa raz budeme ticho prizerať, ako sa najväčší kresťanský sviatok bude raz musieť pred svetskými radovánkami utiahnuť do kúta. Čoraz lepšie chápem deti a mládež, že sú dezorientované z dvojtvárnosti nás dospelých.

