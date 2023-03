Sídlisko zaplavili parkovacie tabule. Kto ich nemá, pred vchodom nezaparkuje

Obyvatelia žiadajú reguláciu.

NÁMESTOVO. „Kým niekde nie je ani jedno rezidenčné státie, pred mojím vchodom na Brehoch sú štyri a zaparkuje tam len ten, kto ho má,“ hovorí Peter Koľada.

Myslí si, že mesto by malo regulovať ich počet, napríklad prihliadať na to, kto už vlastní garáž, alebo povoliť iba jedno vyhradené státie na jeden byt. V opačnom prípade to vytvára dojem, že parkovať pred bytovkou budú iba bohatí, chudobní si miesto na státie musia hľadať o stovky metrov ďalej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Mám susedov, ktorí ťažký nákup alebo náradie zo záhradky musia odviesť na káričke, pretože nie je šanca, aby zaparkovali blízko svojho vchodu.“ Problém to ale robí aj rodičom s kočíkom či seniorom.