Opravujú materskú školu, uvažujú nad zriadením jaslí

Obecný rozhlas je pre starších ľudí dôležitý, zberný dvor pomáha zlepšiť separáciu.

ORAVA. Aj keď nastalo pôstne obdobie a zábava v oravských dedinách je obmedzená, život sa nezastavil, samosprávy realizujú zaujímavé projekty.

Jasle sú bonus pre rodičov

Materská škola sídli v budove, ktorú postavili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Obec do jej opravy investuje peniaze priebežne. Má nové okná, dvere, kúrenie, strechu.

Teraz ju čaká zateplenie, získať by ho mala tento rok. Samospráva na tento účel získala z Envirofondu takmer stotisíc eur, z obecnej kasy pridá približne desaťtisíc.

„Zhotoviteľ začne s prácami na jar, hneď, ako to počasie dovolí,“ povedal starosta Michal Balco. „Pracovať bude za plnej prevádzky, len s drobnými obmedzeniami.“

Počas leta chce obecný úrad využiť niekoľko dní, počas ktorých si zamestnanci zoberú dovolenku, na práce vo vnútri budovy. Všetko by malo byť hotové do 31. júla.