Trstená si po prvý raz v histórii súťaže vybojovala druhé miesto

V Oravskej hokejovej lige internacionálov sa odohralo posledné kolo.

V poslednom kole 19. ročníka bola situácia dramatická hlavne v boji o druhé a tretie miesto. O víťazovi súťaže Reštaurácia Radnica Team už bolo dávnejšie rozhodnuté. Bronzový stupienok po najtesnejšom víťazstve obsadila napokon Oravská Jasenica. Z druhého miesta sa tešia v Trstenej, ktorá v záverečnom zápase tohto ročníka porazila Oravskú Lesnú. Priebehom patril tento zápas medzi ozdoby súťaže.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Raptori zabojujú o extraligu. Náš tím je silný a urobíme všetko pre postup, hovorí kapitán Čítajte

Oravská hokejová liga internacionálov

HK EDM – Hokejový klub Podbiel Old 2:2 (1:0, 1:2)

Góly: Martin Štefaničiak (Vladimír Balcerčík), Albín Vojtkuliak (Ľubomír Glomba) – Jozef Kanderka (Peter Babinský), Pavol Kozáčik (Koleják Marián, Marek Malatinka)

Prvý pekný strelecký pokus sme zaznamenali v 2. min, keď hosťujúci Peter Babinský prudkou strelou vyskúšal pozornosť Jakuba Vojtechovského. Na druhej strane sa dvakrát dostal k ohrozeniu gólmana Podbiela Juraja Gracáka kapitán EDM Vladimír Balcerčík. V 8. min sa po chybe obrancu Podbiela nepresadil Peter Srogoň. Od 11. min mali hráči EDM početnú výhodu o dvoch hráčov, ale bránku Podbiela ani neohrozili vďaka šikovnému bráneniu hostí. Jediný gól v prvej časti padol v 16. min, ktorého autorom bol strelou z pravej strany Martin Štefaničiak po prih-rávke Vladimíra Balcerčíka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ubehlo iba 13 sekúnd po začatí druhej tretiny a Albín Vojtkuliak pridal druhý gól EDM, keď dorážal prihrávku Ľubomíra Glombu z rohu klziska. Kontaktný gól Podbiela strelil v 26. min počas presilovej hry Jozef Kanderka po spolupráci s Petrom Babinským. Od začiatku 27. min hrali Podbielčania presilovku o dvoch hráčov, ale pochodili rovnako ako EDM v prvej tretine. Keď sa zdalo, že už nič nezmení dvojbodový zisk EDM, prišla posledná minúta a Pavol Kozáčik strelou spomedzi kruhov vyrovnal na konečných 2:2.

HK Jaseň Oravská Jasenica – HK Krivá 2:1 (1:1, 1:0)

Góly: Jozef Kubizna (Pavol Harbut), Miloš Ferleťjak (Branislav Brontvaj) – Marcel Zaťko

Prvú nebezpečnú strelu Krivej vyslal v 4. min Marcel Zaťko, ale domáci gólman Jozef Okoličány bol na mieste. Počas nasledujúcej presilovej hry Oravskej Jasenice sa tvrdou strelou prezentoval Igor Hurák, ale Miloš Okál v bránke Krivej puk efektne chytil lapačkou. Počas tejto oslabovky ušiel Marcel Zaťko a poslal Krivú do jednogólového vedenia. V 11. min vyrovnal Jozef Kubizna po prihrávke Pavla Harbuta spoza bránky. Do konca tejto časti sa útoky striedali zo strany na stranu. V 16. min mal čistú šancu Pavol Brontvaj, ktorý však bekendom strelil iba do Okoličányho betónu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hokejisti Oravského Veselého obhájili v predstihu majstrovský titul Čítajte

Stačilo iba 27 sekúnd po začiatku druhej časti a Miloš Ferleťjak z ľavého kruhu strelou do ľavého horného rohu bránky rozhodol o dvoch bodoch Oravskej Jasenice, ktoré zároveň znamenali konečnú tretiu priečku. V 25. min mohol navýšiť vedenie domácich Jozef Kubizna, ale Miloš Okál jeho strelu chytil. O dve minúty na druhej strane nedočiahol na prihrávku pred bránku Libor Kubala. V 30. min pri hre 4 na 4 mal dobrú príležitosť opäť Libor Kubala, ale gól nedal.

Potom sa hra trochu pritvrdila, ale zmenu výsledku už nepriniesla ani deväťsekundová hra Krivej bez brankára.

Dynamit – Starci Dolný Kubín 3:3 (2:1, 1:2)

Góly: Anton Jagelek (Ján Bakaľa), Daniel Večerek (Pavol Kyseľ), Daniel Večerek (Pavol Novák) – Pavol Kováčik (Štefan Farbák, Martin Babinský), Pavol Kováčik (Peter Kováčik, Patrik Rosinský), Cyril Černák (Pavol Kováčik)

Do prvej gólovej príležitosti sa krátko po zahájení hry dostal domáci Miroslav Svýba, ale gólman hostí Tibor Kovaľ ho vychytal. Na druhej strane ohrozil domáceho brankára Jakuba Vojtechovského obranca Radovan Balko. Prvý gól zápasu dal v 5. min Pavol Kováčik a Starci viedli. V 10. min kapitán Dynamitu Pavol Novák prudkou strelou od modrej trafil spojnicu bránky. V 13. min ušiel domáci Anton Jagelek, ale gól nedal. Až v 15. min Anton Jagelek strelou po ľade vyrovnal. 16 sekúnd pred prvou sirénou krásne prešiel Daniel Večerek a strelou po ľade medzi brankárove betóny dal gól na 2:1.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hviezda vyhasla vo finále proti Drakom, Pucov utíšil štadión v Oravskej Lesnej (+FOTO) Čítajte

Po prestávke sa hral obojstranne slušný a rýchly hokej. Vyrovnanie zariadil presne po uplynutí 27. min Pavol Kováčik. V polovici tejto tretiny sa dostal do šance domáci Anton Jagelek, ale nedal. Potom sa dvakrát dostal do úniku Cyril Černák, ale sám zoči-voči domácemu gólmanovi neuspel. Na 3:2 pre Dynamit dal po úniku od svojej modrej Daniel Večerek. O zaslúženú deľbu bodov sa pos-taral v predposlednej minúte stretnutia počas presilovej hry pekným blafákom Cyril Černák.

TJ Oravská Lesná Old – HK Slovan Trstená Old 2:3 (1:1, 1:2)

Góly: Adrián Krivulčík (Jozef Habľák), Kamil Kostolňák (Pavol Brňák, Jozef Habľák) – Tomáš Horváth (Martin Paríža), Martin Paríža (Marián Pafčuga), Ján Pavčo (Martin Paríža)

V úvode zápasu si Trstenčania vytvorili tlak, ale gól nedali. Ján Pavčo už v 30. sekunde ohrozil domáceho brankára Mateja Kojdu. V 6. min to bol opäť Ján Pavčo, ktorý sa ocitol zoči-voči domácemu gólmanovi. Až potom sa k niekoľkým dobrým streleckým pokusom dostali aj domáci Lesňania, ale Dávid Poburíni chytal, tak ako vždy, s pokojom a veľkým prehľadom. Prvý gól padol v 14. min a jeho autorom bol Tomáš Horváth po spolupráci s kapitánom Martinom Parížom. Vyrovnanie zariadil Adrián Krivulčík, 14 sekúnd pred prvou sirénou, polovysokou strelou od modrej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žiadni starí páni, ale legendy. Na Orave vznikol nový halový turnaj (+FOTO) Čítajte

Po piatich minútach od začiatku druhej časti sa dravým prienikom presadil kapitán Trstenej Martin Paríža. Uplynulo iba 35 sekúnd a Kamil Kostolňák strelou k ľavej tyčke vyrovnal. Následne 28. min priniesla šancu Mariána Pafčugu, ktorý sám pred domácim brankárom nedal. Víťazný, a zároveň posledný gól súťažnej sezóny Trstenej strelil v 31. min Ján Pavčo po prihrávke od kapitána Martina Parížu. V 33. min sa v dobrej pozícii ocitol Milan Laššák, avšak jeho strela z prvej minula Porubíniho bránku. Skóre sa do konca zápasu už nezmenilo a Trstená Old si tak po prvýkrát v histórii tejto súťaže vybojovala druhé miesto v konečnom hodnotení.