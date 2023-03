Treťoligista z Oravy chce ísť v tabuľke vyššie. Ofenzívu by mohli posilniť zahraniční hráči

Prioritou pre klub od Oravskej priehrady je aj udržanie druhej dorasteneckej ligy.

Futbalisti MŠK Námestovo mali v sobotu otvoriť jarnú časť III. ligy Východ domácim zápasom proti FK Poprad. Na Orave sa však ihriská ešte nestihli spamätať po zime a aj preto sa zápas preložil na 15. marca. Reálne sa však mohol odohrať na vedľajšej umelej tráve, ktorá minulý rok prešla rekonštrukciou a spĺňa už treťoligové podmienky.

„Mohlo by sa tam hrať, ale my robíme futbal pre ľudí,“ hovorí prezident klubu Andrej Stašiniak. „Kde by tam stáli. Nie je tam ani tribúna. Nebolo by to také, aké má byť. Radšej odohráme tento zápas na prírodnom ihrisku o dva týždne.“

Priemerná zimná príprava

Námestovskí futbalisti začali so zimnou prípravou medzi prvými na Orave. Na úvodnom tréningu sa stretli už 9. januára. Stihli odohrať päť prípravných duelov, dva museli zrušiť. Proti Krásnu nad Kysucou bolo proti počasie a duel s Bešeňovou sa neodohral pre chrípku viacerých hráčov Námestova. Čo sa týka výsledkov, úlohu favorita si treťoligista splnil s Tvrdošínom (3:1), so Zubrohlavou (8:0) a proti svojmu dorastu U19 (5:1).

Nestačil iba na poľský klub Podbeskidzie II Bielsko-Biała, s ktorým prehral 1:4. V generálke na súťaž remizoval s Białkou Tatrzańskou, ktorá je účastníkom šiestej najvyššej ligy v Poľsku.

