Lyžiar zo Zuberca pretekal v Amerike, porazil aj majstra sveta

I keď srdcovkou je zjazdové lyžovanie, asi zvíťazí akrobatické.

Zuberčan Jakub Valek obohatil športovú kariéru o ďalšiu veľkú skúsenosť a to je Zimná univerziáda v americkom Lake Placid. „Minulý rok som dokončil strednú školu a jednou z motivácii ísť na vysokú školu bolo zúčastniť sa tejto univerziády.“

Táto športová akcia je určená pre študentov vo veku od 17 do 25 rokov a koná sa každé dva roky. Súťažilo sa v dvanástich športoch. Oravčan reprezentoval Slovensko v akrobatickom lyžovaní. „Do Ameriky som neletel s veľkými očakávaniami, no nebral som to tiež ako výlet,“ prezradil svoje ambície.

A nemusel tam letieť vôbec. Komplikácie spôsobilo nešťastné zranenie počas obrovského slalomu dva týždne pred odletom. „Roztrhol som šľachu na prste a bol som operovaný v Banskej Bystrici. Našťastie, doktor bol veľmi ochotný a dovolil mi lyžovať. Spravili mi špeciálnu dlahu na ruku, aby som vedel chytiť paličky. Nakoniec všetko dobre dopadlo.“

ĎALEJ SA DOČÍTATE Jakub Valek zašiel úspešne kvalifikáciu, pomýšľal aj na medaily?

Ako sa zmenili jeho pocity v deň finále?

Ktorý skončil v Amerike a ako hodnotí túto obrovskú skúsenosť?

Od čoho bude záležať, či sa bude naplno ďalej venovať zjazdovému lyžovaniu?

Prečo si vybral odbor trénerstvo a čo by chcel aj v tejto profesii dosiahnuť?

V kvalifikácii porazil majstra sveta

Po prvých dňoch tréningu v Lake Placid si Jakub Valek trať pochvaľoval. „Celkom mi vyhovovala a cítil som, že sa mi môže podariť dobré umiestnenie.“ Akrobatické lyžovanie má šesť olympijských disciplín. Náš športovec jazdí skikros.

