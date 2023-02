Jednu sériu rozhodol brankár, druhú zas gól zo záveru. Finále bude čisto dolnokubínske

Obhajcovi trofeje z Pucova nestačil ani zlepšený výkon v odvetnom zápase.

Pucov predviedol v druhom zápase úplne iný výkon, no ani ten napokon nestačil. (Zdroj: Pavol Ľorko)

V Oravskej hokejovej súťaži skupiny A začala vyraďovacia časť. Z osmičky tímov sa tam dostali štyri najlepšie. Pucov vyzval Hviezdu Dolný Kubín a Draci Dolný Kubín si sily zmerali s Oravskou Lesnou.

Po víkende už poznáme aj finalistov, keďže série sa hrajú na dva zápasy. V prípade, že by tímy mali po jednej výhre, nasledovalo by päťminútové predĺženie. Ak by sa ani v ňom nerozhodlo, tak nájazdy.

PRVÉ SEMIFINÁLOVÉ ZÁPASY

HK Pucov – Hviezda Dolný Kubín 1:5 (1:1,0:4,0:0)

Góly: Ján Povala (Matúš Sojčák) – Matej Piňák (Juraj Laštík), Juraj Laštík (Miroslav Jurčák), Juraj Laštík (Michal Smolka), Lukáš Klein (Jakub Martvoň), Juraj Laštík (Michal Hanko, Miroslav Juráčk)

Od začiatku sa hral dynamický hokej na obe strany. Hviezde Dolný Kubín sa podarilo hrať viac technický hokej, ktorý ju doviedol za víťazstvom. Skóre však otvoril Pucov, keď sa v 13. min presadil z dorážky Ján Povala. Odpoveď hostí bola rýchla a za necelé dve minúty vyrovnal Matej Piňák.

