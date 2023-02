Kluby z najvyššej oravskej súťaže vytrápili favoritov, solídny výkon Vavrečky v prvom zápase (+FOTO)

Vidieť, že futbalová sezóna sa blíži. Počet zápasov pribúda.

Námestovo – Białka Tatrzańska (VI. liga) 0:0

Domáci začali tak, ako sa na favorita patrí. Sebavedome a s odhodlaním diktovať tempo hry. V zadných radoch hrali spoľahlivo, častejšie držali loptu na svojich kopačkách a aj smerom dopredu sa snažili vymyslieť viac ako hosťujúci kolektív. Problémy ale vznikali vo finálnej fáze.

Prechody do šestnástky súpera neboli dostatočne rýchle. Viazla kombinácia, chýbal moment prekvapenia. Centrom do šestnástky chýbala presnosť. A ak sa už lopta aj dostala vo pokutového územia, skonsolidovaná obrana Watry ju disciplinovanou hrou upratala do bezpečia.

Napriek tomu si MŠK vytvorilo niekoľko dobrých príležitostí, no napr. Wišniewski v prvom i druhom polčase demonštroval, ako sa dá z priestoru tesne pred bránou nerozvlniť sieť. Krátko po výmene strán sa dostal do úniku neobsadený zakončovateľ hostí, no jeho strelecký pokus nesmeroval medzi tri žrde. Avšak takýto moment bol na poľskej strane jediný.

V dobrom svetle sa hostia ukázali najmä v defenzíve. Chceli ale hrať aktívne, no vedeli, že proti skúsenejšiemu tímu musia myslieť najmä na zabezpečenú obranu. Námestovčania nepodali taký výkon, ktorým by sa chceli prezentovať v jarnej časti. Snahu hráčom uprieť nemožno, no v oklieštenej zostave chýbal tvorca, ktorý by dal hre myšlienku. Milan Švába

Zostava: Novák – Kubica, Habiňák, Buckulčík, Mäsiar – Stašák, Zuiev – Snovák, Wiśniewski, Pleva – Straczek, striedal: Kvirtia