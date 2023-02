Pri nemocnici v Trstenej chcú postaviť novú kaplnku

Juraj Spuchľák, dekan farnosti v Trstenej:[br][/br]Modlitba môže urýchliť liečbu

V čom vidíte potrebu kaplnky v nemocnici?

Pacient je v nemocnici izolovaný od príbuzných, odkázaný na znášanie vlastnej choroby a pohrúžený do myšlienok, preto je potrebné, aby mal dôstojný priestor, kde o tom všetkom môže komunikovať.

Musí sa vnútorne vyrovnať s tým, čo prichádza a aké ťažkosti nesie, pripomenúť si chvíle, ktorými to už kedysi prekonal a snažiť sa o to isté aj teraz. Veriaci človek vie, že Kristus za neho nielen trpel, ale tiež mu ukázal vzor, ako by trpieť mal. V rýchlosti života a práce na to zvykneme zabúdať, ale je to iné, keď sa ocitneme tvárou v tvár utrpeniu.

Zabúdame tiež na to, že človek v nemocnici je obklopený množstvom bolesti nielen seba samého, ale aj druhých. Nemocničný svet sa mu zdá úplne iný a on aj naozaj úplne iný je, tlačí na neho imperatívom bolesti, ktorá je súčasťou života, no teraz ju má neustále pred očami.

Veľmi dôležitá je pre človeka aj modlitba, najmä keď zistí, akú moc majú sviatosti, či eucharistia, v ktorej veríme, že je prítomný Kristus. Pacient môže do duchovného priestoru prísť, rozvíjať vzťah s Kristom, rozprávať sa s ním, konfrontovať svoje myšlienky, ale aj prehodnocovať vzťahy. Zo skúsenosti iných viem povedať, že práve v nemocnici zistili, kto je skutočný priateľ za každých okolností a kto na nich zabudol, hoc vždy tvrdil opak.

Stretli ste sa s liečivou silou modlitby alebo zázrakom?

Poznám ženu, ktorá má viac ako 70 rokov, prežila viaceré ataky zhubnej choroby aj pracovné či sociálne ťažkosti. Vždy hovorila, že keby nemala vieru a možnosť prísť pod bohostánok, tak by to nevydržala. Možno fyzicky áno a psychicky nie, alebo by to bolo naopak.

Takisto som bol v Lurdoch na púti a ľudia tam prioritne nežiadali o uzdravenie, ale prišli naspäť so žiariacimi očami a úplne vymenení. Hovorili, že zdravie je to, že majú zdravého ducha a nádej. Čokoľvek bude s nimi, vždy ich sprevádza Boha a pošle im do cesty takých ľudí, ktorých potrebujú.

Zázrak je pre mňa práve nádej, hoci som neraz videl, že ľudia, ktorí sú silne motivovaní k dobru a viere, dokážu aj omnoho rýchlejšie zvládať liečebné procesy.

Z vlastnej skúsenosti z nemocnice tiež viem, aká je sila modlitby a nádeje, ak sa človek nevzdáva, dostane aj pomoc zhora od ľudí, ktorí k nemu do života prídu.