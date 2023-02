Päť rokov po vražde. Z boja o zmenu sa stala smutná tragikomédia

Ľudia sú s vývojom situácie na Slovensku nespokojní.

ORAVA. „Vždy budeme za slušné Slovensko,“ stojí na plagáte pod sochou P. O. Hviezdoslava na rovnomennom námestí v Námestove. Nad ním visí podobizeň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pripomenúť má ich vraždu spred piatich rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Organizátorom spomienkovej udalosti je Miroslav Benian. Spoluorganizátor bývalej platformy Za slušné Slovensko stál na rovnakom mieste spolu s ďalšími ľuďmi už pár dní po vražde v roku 2018 aj rok na to. Posledné dva roky už zriaďuje sám len pietne miesto. „Nie som a nechcem byť ľahostajný,“ hovorí.

Záujem bol slabý

Uctiť si pamiatku novinára a jeho snúbenice si môžu ľudia celý týždeň zapálením sviečky pod Hviezdoslavovou sochou. Zatiaľ tam stoja len tri, položil ich tam Benian aj s kamarátom. Ľudia okolo pietneho miesta síce prechádzajú, veľmi sa pri ňom nepristavujú.

„Vnímam to, hoci len okrajovo. Treba však povedať, že vražda zmenila veľa, aj keď sa účastníci smejú a nie sú odsúdení,“ povedal okoloidúci Milan Lackovič.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na legendárnu ulicu vytiahli vrecia so slamou aj sánky. Sánkovačke neodolali ani rodičia Čítajte

Podľa Beniana bol už vlani záujem o pripomenutie si smrti Jána a Martiny vlažný, niekto mu dokonca deň po vyvesení ukradol z pietneho miesta spomienkový plagát. „Neviem, čím to je, vlani bolo po covide, teraz je vojna na Ukrajine, alebo sú už ľudia zblbnutí vykrikujúcimi politikmi.“

Aj Dolnokubínčania sú nespokojní

V Dolnom Kubíne sa na Hviezdoslavovom námestí zišlo približne sedemdesiat ľudí. Niektorí mali odznaky, ktoré mali pripnuté pred piatimi rokmi, ale objavili sa aj v kombinácii so žlto-modrou farbou ukrajinskej vlajky.

Spoluorganizátorom bol Ondrej Bukna, podľa ktorého sme si pripomenuli človeka, ktorý sa snažil robiť pre nás všetkých, snažil sa nás zobudiť a zaplatil za to svojím životom. „Toto by mal byť budíček pre všetkých. Ján by určite nebol spokojný so situáciu, ktorá je na Slovensku dnes. Ale určite by nezúfal a pracoval by ďalej. Načo sú nám odvážni novinári a policajti, keď im nohy podrážajú zbabelí politici. Vidím veľa zbabelých politikov, ale aj málo odvážnych a aktívnych občanov. Pasivita, rezignácia spojená so zbabelosťou nás ťahá tam, kde sme. Jeden krok dopredu, dva dozadu a tancujeme na mieste.“

Pred mikrofón sa postavil aj Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne. „Knihy sú o príbehoch, ale sú príbehy, ktoré by sa nikdy nemali stať a nikdy by sa o nich nemali písať knihy, a toto je taký príbeh. Je hrozné, že takáto kniha bude v knižnici. Budeme ju tam, samozrejme, mať, aby sme sa z nej poučili.“