Dolný Kubín odvrátil dva mečbaly, Raptori naopak stratili

Oravské florbalové kluby prežili rušný víkend.

EXTRALIGA MUŽI

Nižná – 1. FBC Trenčín 3:10 (0:1,3:2,0:7)

Góly: Reguly, Santer (Piskorz), Reguly (Laštík)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok O všetkom je rozhodnuté. Spoznali sme víťaza základnej časti a dvojice play-off (+FOTO) Čítajte

Tréner Martin Tomaga: Z nepochopiteľných príčin sme súperovi darovali v poslednej tretine až sedem gólov. Bola to chyba za chybou. Neviem, prečo to takto dokážeme. Aspoň, že už máme istý postup do play-off. Ešte nás čaká v poslednom zápase základnej časti AS Trenčín. V tom zápase budeme na diaľku bojovať o šieste miesto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1. LIGA MUŽI

3. štvrťfinále

Púchov – RAptORs 5:4 pp (0:1,1:2,3:1-1:0)

Góly: Vnenčák (Čajka), M. Oselský (Š. Michlík), Ľuba (M. Oselský), Čajka (Vnenčák)

Raptori chceli využiť hneď prvý mečbal k postupu do semifinále. V 46. min viedli 4:1, lenže dokázali takto dobre rozohraný zápas ešte prehrať. Inkasovali tri góly za tri minúty a rozbeh-nutý Púchov dokonal obrat v siedmej minúte predĺženia.

Dolný Kubín – Juventa Žilina 8:7 (3:5,2:1,3:1)

Góly: Skubeň (Hutira), Huba (Hutira), Drengubiak (Kuhajda), Kuhajda (Slávik), Sporka (Hutira), Kubačka (Suroviak), Hutira (Skubeň), Gáll (Straka)

Domáci florbalisti vedeli, že v prípade prehry sezóna pre nich končí. V 13. min to aj tak vyzeralo. Prehrávali už 2:5. Lenže sa nadýchli k veľkému obratu, ktorý dokonali v poslednej tretine a vybojovali si štvrtý zápas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nedeľa priniesla divoké výsledky. Bobrov vyhral dvojciferne, Pribiš dal päťku Trstenej (+FOTO) Čítajte

4. štvrťfinále

Púchov – RAptORs 9:3 (3:0,2:0,4:3)

Góly: Čajka (Adamčík), M. Oselský (Š. Michlík), Š. Michlík (Čajka)

Zbabrané tretie štvrťfinále sa poriadne podpísalo na výkone Raptorov hneď nasledujúci deň. Púchov na palubovke dominoval a po výsledku 9:3 si vynútil rozhodujúci piaty zápas. Bude sa hrať v stredu v športovej hale v Rabči. Oravskí florbalisti budú potrebovať každého fanúšika.

Dolný Kubín – Juventa Žilina 3:2 (1:0,0:2,2:0)

Góly: Vavrečka (Kubačka), Suroviak, Hutira (Sporka)

Florbalistom domácej Žatvy sa podarilo niečo podobné ako v predchádzajúcom zápase. Nepriaznivý stav otočili v poslednej tretine. Hrdinom sa stal Tomáš Hutira, ktorý 53 sekúnd pred koncom zariadil rozhodujúci piaty duel. Uskutoční sa v stredu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tvrdošín urobil z jasného duelu drámu, Chlebnice a Nižná odohrali prvé zápasy (+FOTO) Čítajte

2. LIGA STRED

Mútne – Čadca 8:4 (4:0,1:3,3:1)

Góly: Straka, Margeťák, Kubala (Judiak), Drígeľ (Babečka), Drígeľ (Kubala), Kubala (Papák), Klimčík (Drígeľ), Papák (Bjaloň)