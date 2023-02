Na legendárnu ulicu vytiahli vrecia so slamou aj sánky. Sánkovačke neodolali ani rodičia

Spúšťali sa tam, kde aj ich staré mamy.

ORAVA. Obce sú stále v pohybe, vždy sa v nich niečo deje. Dnes si prečítajte o sánkovačke v Zubrohlave, páračkách v Brezovici aj rekonštrukcii v Habovke.

Zubrohlava: Zorganizovali nedeľnú sánkovačku

Dobrovoľnícka organizácia už štvrtý rok pripravila zimnú sánkovačku na Kunstovej ulici. „Je to časť Zubrohlavy, kde sa chodili sánkovať ešte aj moji starí rodičia,“ povedala Martina Klinovská z Teamu snov. Na jej konci býval starší Zubrohlavčan, ktorý deti vždy upozorňoval, nech mu nezvalia plot. Nejednému sa to aj podarilo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nedeľné podujatie odštartovalo súťažou v rýchlej jazde. Účastníkov bolo cez sto, museli ich podeliť do troch kategórií. Jazdiť mohli na sánkach, boboch alebo iných dopravných prostriedkoch. V poslednej kategórii čakali, čo deti z domu prinesú, no boli to len staré-známe vrecia so slamou.