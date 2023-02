Krušetnická biela stopa sa prehupla do štvrtej desiatky. Tento ročník zachránili obetaví nadšenci (+FOTO)

V noci napadlo pol metra snehu a organizátorke nebolo všetko jedno.

Bežecké prechody na Orave si za posledné roky získali mnoho priaznivcov a obdivovateľov. Bodaj by nie. Veď kto by opovrhoval impozantnou prechádzkou čarokrásnou krajinou v spoločnosti pozitívne naladených priateľov, nadšencov zimnej prírody.

Náš 31. ročník Krušetnickej bielej stopy začali organizátori pripravovať, keď kopce boli holé a bez snehu. Pevne verili, že zima nedala ešte svoje zbohom a ukáže svoju silu. Tak aj bolo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Základy jej dali rodičia, obdivuje Jagerčíkovú. Oravčanka sa cítila v Taliansku ako na skutočnej olympiáde Čítajte

Snežiť začalo pár dní pred plánovaným bežeckým prechodom a vyzeralo to tak, že pani zima chce dobehnúť niekoľko mesiacov. Napriek radosti z bohatej nádielky snehu mala dlhoročná organizátorka Anna Rončáková aj obavy. Nie nadarmo. Veď prebudenie sa do nového dňa, kde napadlo pol metra nového snehu je síce pozitívnou správou, ale len vtedy, ak by ste večer predtým nemali pripravenú bežeckú trať. Organizátorke nebolo všetko jedno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Našťastie, ako to pri športe chodí, každá takáto akcia je o nadšení, odhodlaní a spolupatričnosti. Vďaka obetavým nadšencom tohto športu z Krušetnice a Beňadova sa podarilo, napriek výdatnému vetru a sneženiu, pripraviť 11 km dlhú trať pre 150 účastníkov tohto nádherného zimného športu. Smelo môžem povedať pre tých, ktorí sa nezľakli extrémneho počasia toho dňa.

Po šťastnom absolvovaní bežeckého okruhu všetkých športovcov v miestnom kultúrnom dome čakal výborný poľovnícky guláš, domáce buchty a o skvelú hudobnú zábavu sa postarali žiaci základnej školy z Krušetnice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prechod Cez šesť chotárov bol dobrodružný. Pripomínať ho bude aj štamprlík na šnúrke (+FOTO) Čítajte

Som rád, že stále máme okolo seba nadšencov a zanietencov za šport, ktorí sa nezľaknú ani nepriaznivého počasia. Zároveň má teší, že aj touto vydarenou akciou sa dostáva naša obec do širšieho povedomia športovcov nielen z blízkych obcí a miest.

Priatelia, tešíme sa na Vás o rok.