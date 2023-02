Víťazná šnúra sa zastavila na čísle osem, ale nemusela

Hokejisti Dolného Kubína vyhrávali už trojgólovým rozdielom.

2. liga nadstavba

HK SLOVAN Gelnica - MHK AUTOCAR Dolný Kubín 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Góly: Markovič (Klepanec, Betušťák), Šugár (Javorka, Ladňák), Hančiak (Hricko, Rešetár)

Marek Huba, manažér: Do Košíc sme cestovali samozrejme s cieľom vyhrať a predĺžiť tak šnúru víťazstiev na deväť, čo sa nám nakoniec nepodarilo. Zápas sme mali výborné rozobratý. Viedli sme už 3:0 a kľudne sme mohli aj viac. Zápas mal Dolný Kubín pod kontrolou.

Do tretej tretiny sme dali do bránky mladučkého Pelacha, ročník 2005 a zápas mu vôbec nevyšiel. Za tri minúty dostal tri góly a do bránky musel naspäť Gašparovič. Tam sa zápas zlomil.

Nevadí, ideme ďalej, poučíme sa a doma Mikuláš zdoláme a naladíme sa pozitívne na play off.

Zostava: Gašparovič, Pelach - Šeliga, Kolárik, Sluka, Havlík, Klepanec, Pánik, Javorka, Ladňák - Rešetár, Hricko, Hančiak - Jonák, Bukna, Hrivnák - Betušťák, Šimalčík, Vaculík - Šugár, Čellár, Markovič