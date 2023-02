Dolný Kubín skúšal škótskeho futbalistu, Tvrdošín preveril poľský klub (+FOTO)

Do prípravných zápasov sa zapojila Oravská Jasenica i Rabča.

Cez víkend pokračovali oravské kluby ďalšími prípravnými zápasmi. Počas týždňa Dolný Kubín zaznamenal výhru 3:0 proti štvrtoligovej Liptovskej Štiavnici a Námestovo doma deklasovalo Zubrohlavu 8:0.

Dolný Kubín – Podkonice (3. liga) 2:1 (1:0)

Góly: Jackuliak, Kolorédy

Prvý polčas bol v znamení územnej prevahy Dolného Kubína. Prakticky súpera do ničoho nepustil. Oravský druholigista tvrdil muziku. Do 20. min sa Jackuliak ocitol v dvoch dobrých možnostiach na skórovanie, ale dlho váhal so zakončením. V poslednej chvíli mu vždy hráč súpera loptu zblokoval.

Do tretice to už vyšlo. Lupták utiekol a Jackuliak nezaváhal. Hru mal Dolný Kubín pod kontrolou. Ďalší gól mohol pridať Machaj, ktorý z 10 metrov netrafil bránu.

