Storočná Anna Fečková: Chcete žiť dlho? Tvrdo pracujte a jedzte slaninu

Prežila ťažké skúšky, napriek tomu vraví, že mala dobrý život.

Anna Fečková má sto rokov a stále je v kondícii, ktorú jej môžu závidieť oveľa mladší. V pozadí kytica z osláv 99-tky. Do stovky jej chýbalo už len pár dní. (Zdroj: Martin Pavelek)

Dožiť sa sto rokov je dopriate málokomu a ešte menší počet si jubileum dokáže vychutnať pri pomerne dobrom fyzickom a psychickom zdraví. Jednou zo šťastných je Anna Fačková, v rodnom liste napísaný dátum narodenia 31. január 1923.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pochádza z dedinky Lackovce pri Humennom, teraz žije v zariadení pre seniorov Nestor v Zázrivej. Ochotne sa s nami podelila so svojimi životnými skúsenosťami. Počas rozprávania sa niekoľkokrát rozosmiala, keď spomínala na staré časy. Bola plná energie a dobrej nálady, ktorú rozdávala okolo seba.

Recept na dlhovekosť

„Musíte robiť všetky práce, aj ťažké a jesť veľa slaniny a pirohy,“ odpovedala na tradičnú otázku, nech prezradí recept na dlhovekosť. „Nakopala som zemiaky, naplnila vrecia a také ťažké ich nosila z voza do pivnice. Ťažká práca bola aj pri žatve. Mali sme sedem hektárov polí a lúk, dve kravy na prácu, jednu na mlieko, jalovice, ošípané, sliepky, okolo gazdovstva bolo stále čo robiť.“ Dokázalo ich spolu s manželom uživiť.

Pani Anna sa vydávala šestnásťročná. S úsmevom na tvári vysvetlila, ako si našla manžela. V dedine bolo približne 50 domov, výber bol obmedzený. Pozerali po nej kadejakí, domáci aj cezpoľní.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Dolnom Kubíne chcú postaviť vyše 200 bytov, cena starých rýchlo klesá Čítajte

„Hodnotila som ich. Ten má takú mater, ten má sestru planú, ten troch bratov, tam dcéra chodí, rozkazuje a mne bude popod nos hovoriť, a ja to neznesiem, že by mi niekto rozkazoval. Porozmýšľala som, poobzerala sa a povedala som si, tu sa vydám za Fečka a bude hotovo, nebudem preberať, to je dobrý chlapec, ten mi nebude rozkazovať.“

V článku sa dočítate čo vyviedol manžel, keď kľačali na sobáši pred oltárom;

ako prežili vojnu;

čo urobila, aby krava vyhrala súťaž;

prečo sa Lackovčania už nemusia vyzúvať, keď prechádzajú cez rieku Cirocha.