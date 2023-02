Triatlonistu z Vavrečky hreje nová európska medaila: Bál som sa, či to zvládneme a niečo nepokazíme

Mário Košút absolvoval majstrovstvá Európy v zimnom triatlone.

„Nevidím to ružovo, lebo už nesúťažím v kategórii do 23 rokov. Ale snáď sa niečo podarí,“ povedal Mário Košút z Vavrečky pred majstrovstvami Európy v zimnom triatlone.

Konali sa v Andorre a Oravčan prvý raz súťažil medzi mužmi Elite. To už je konkurencia, kde sú väčšinou profesionáli. Nemajú inú prácu, iba sa naplno venujú športu. „Bol som rád, že môžem Slovensko reprezentovať v Andorre. Trikrát sme tam mali už ísť, tri razy sa to zrušilo. Konečne to vyšlo.“

Nadmorská výška urobila svoje

Andorra je kniežactvo v Pyrenejach medzi Francúzskom a Španielskom. Súťaže na majstrovstvách prebiehali v nadmorskej výške 2100 metrov, čo mohlo niektorým športovcom robiť problémy.

ĎALEJ SA DOZVIETE Ako hodnotí Mário svoje vystúpenie v individuálnych pretekoch?

V ktorej disciplíne najviac strácal a prečo?

Akú hlúpu chybu urobil v rýchlosti?

Prečo nepodal protest proti diskvalifikácii?

S akým cieľom išli do štafety so Zuzanou?

Ako sa preteky vyvíjali?

Aké pocity prežívali v cieli?

„Pocitovo som to nejako nevnímal,“ hovorí Mário Košút. „Na výkone a čase urobila nadmorská výška určite svoje. Keď som vyšliapal na bicykli kopec, bol som absolútne hotový.

