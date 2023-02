Kolkári odohrali v Chorvátsku prvý štvrťfinálový zápas Ligy majstrov

Najlepší výkon Starekovcov predviedol Michal Szulc, ktorý zvalil 651 kolov.

Kolkári z Trstenej prepísali 28. januára klubovú históriu. Prvý raz odohrali štvrťfinálový zápas Ligy majstrov. Po vyradení Podbrezovej im žreb prisúdil chorvátsky KK Zadar s aktuálnym svetovým rekordérom Csongorom Baranjom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Finálová prehra bolela krátko. Dolnokubínske hokejistky dosiahli so Slovenskom ten najväčší úspech Čítajte

Prvý duel sa odohral v krajine pri Jadranskom mori a Baranj predviedol iba priemerný výkon 630 kolov. Bol to až piaty najlepší výkon v tomto zápase, no Chorváti vyhrali presvedčivo 7:1. Najlepší výkon Starekovcov predviedol Michal Szulc, ktorý zvalil 651 kolov. Domáca odveta je na programe 18. februára. Starekovci to budú mať ťažké, ale šanca vždy žije.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

1. štvrťfinálový zápas

Zadar – Trstená Starek 7:1 (3820:3606) Szulc 651, Konopka 644, Čech 614, Starek 573, Šibal (od 38. hodu Štefančík) 564, L. Juris (od 58. hodu Kozák) 560

Súvisiaci článok