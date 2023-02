Finálová prehra bolela krátko. Dolnokubínske hokejistky dosiahli so Slovenskom ten najväčší úspech

Bianka Masláková nastupovala v obrane, Mariana Sumegová v bráne.

RAKÚSKO Hokejové reprezentantky do 16 rokov prvýkrát v histórii Slovenska priniesli medailu z Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) a s veľkou radosťou môžeme povedať, že pri tak významnom úspechu boli aj dve hráčky MHK Dolný Kubín. V bráne čarovala Mariana Sumegová a v obrane nastupovala Bianka Masláková.

Proti Fínsku to bolo najlepšie

Slovenky nezačali hokejový turnaj v Rakúsku vôbec dobre. V úvodnom zápase nestačili na Švajčiarsko po výsledku 3:4. „Keď sme prehrali prvý zápas, tak sme rozmýšľali ako to bude ďalej. Išli sme však s chladnou hlavou do ďalších zápasov a s cieľom, že ideme vyhrať,“ povedala Bianka Masláková, ktorá začala zápas v štvrtej formácii. V druhej a tretej tretine sa už presunula do druhej formácie a tam odohrala aj ostatné duely turnaja.

Mariana Sumegová odchytala prvý zápas celý, no v ďalšom pri víťazstve 5:4 nad Rakúskom chýbala. V tom najdôležitejšom proti Fínsku dostala opäť dôveru od trénerky Nicol Lucák Čupkovej a odvďačila sa skvelým výkonom. Za svoj chrbát pustila iba dva puky a výraznou mierou sa pričinila o víťazstvo 4:2.

