Nižná zvládla dôležitý duel, Raptorom ušlo prvé miesto a sedem gólov Čajku z Mútneho

Florbalové kluby z Oravy mali víkend plný zápasov.

Extraliga muži

Nižná – Lido Prírodovedec 5:3 (2:0,1:0,2:3)

Góly: Reguly (Latka), Reguly, Medžo (Piskorz), Mačňák, Santer

Tréner Martin Tomaga: Zápasy s Lidom sú špecifické. Dve tretiny sme hrali dobrý florbal a súpera sme k ničomu nepustili. Mrzí ma tretia tretina, kde sme skoro 10 minút hrali v oslabení a dvakrát 5 na 3. Stálo nás to veľa síl a tretina bola rozhádzaná. Musíme hrať disciplinovanejšie.

1. liga mužov

Základná časť vyvrcholila poslednými dvomi hracími kolami. Raptori vstupovali pred týmito zápasmi v úlohe lídra tabuľky, no napokon idú do play off z tretieho miesta. Vyraďovaciu časť si zahrá aj Dolný Kubín, ktorý postúpil zo siedmej priečky.

Play off sa začne cez víkend 11. a 12. februára. Raptori vyzvú v sérii na tri vyhrané zápasy Púchov a Dolný Kubín čaká Juventa Žilina.

Stará Ľubovňa – RAptORs 3:6 (1:1,1:2,1:3)

Góly: Š. Michlík, Sirota (Šangala), Adamčík, Š. Michlík (Nožina), Š. Michlík (Tvarožek), Nožina (Kutlák),

Juventa Žilina – Dolný Kubín 10:5 (3:2,5:2,2:1)

Góly: Hutira (Sporka), vlastný domáci, Huba (Drengubiak), Hutira (Tóth), Gáll (Drengubiak),

Stará Ľubovňa – Dolný Kubín 2:9 (0:3,1:3,1:3)

Góly: Sporka (Straka), Suroviak (Sporka), Huba (Drengubiak), Straka (Kuhajda), Drengubiak (Gáll), Sporka (Skubeň), Drengubiak (Grega), Skubeň (Hutira), Kuhajda (Suroviak)

Juventa Žilina – RAptORs 4:3 (1:1,0:1,3:1)

Góly: Michlík (Nožina), Nožina (Hvoľka), Hvoľka (Nožina)

2. liga Stred

Detva B – Mútne 3:13 (2:4,1:5,0:4)

Góly: Čajka(Drígeľ), Durčák (Drígeľ), Kubala(Rypák), Čajka (Drígeľ), Čajka (Kubala), Čajka (Durčák), Kubala (Babečka), Čajka (Drígeľ), Čajka (Durčák), Drígeľ (Durčák), Čajka (Drígeľ), Papák (Marek Straka), Kubala (Marek Straka)

Hrajúci tréner Matúš Drígeľ: Do zápasu sme vstúpili opäť rýchlym gólom. Prvú tretinu sme sa prispôsobili hre súpera.

Predvedená hra bola celkom pomalá. V druhej tretine sme odskočili Detve o väčší gólový rozdiel a hráči si začali zápas užívať. Každý chcel skórovať. Chcel by som vyzdvihnúť hlavne prvý útok na čele so sedemgólovým Vladislavom Čajkom. Ďalší zápas odohráme 18. februára na domácej palubovke.