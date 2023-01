Brankár z Vitanovej podpísal s Ružomberkom na ďalšie štyri roky

Mladý Oravčan má z podpisu veľkú radosť.

VITANOVÁ Dominik Ťapaj začal svoju kariéru v Trstenej, odkiaľ sa presunul do Námestova a od júla 2019 pôsobí v súčasnom klube MFK Ružomberok, kde predĺžil spoluprácu až do leta 2027. Rodák z Vitanovej má z podpisu novej zmluvy veľkú radosť. „Prvé pocity sú, samozrejme, pozitívne. Teším sa. Som rád, že klub mi dal šancu podpísať novú zmluvu a že so mnou počítajú aj do budúcnosti.“

Mladý brankár iné ponuky ani neriešil, chcel ostať pod Čebraťom. „Iné ponuky som asi ani nemal. Ak aj áno, priorita bola pre mňa Ružomberok, myslím si, že tu mám správne podmienky na napredovanie,“ povedal nám mládežnícky reprezentant.

Ťapaj v tejto sezóne odchytal za A-mužstvo MFK jeden pohárový zápas proti Liptovskej Teplej (2:0), okrem toho pravidelne chytá za kategóriu U19 a na základe dohody o striedavých štartoch aj za Rimavskú Sobotu, ktorá je farmou MFK Ružomberok.

