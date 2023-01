Hokejisti Dolného Kubína zlomili súpera až v poslednej tretine

Oravský klub má už istý postup do play off.

II. liga nadstavba o play off

MHK Liptovský Mikuláš B – MHK AUTOCAR Dolný Kubín 3:5 (0:2, 2:0, 0:3)

Góly: Jendroľ (Králik, Šimalčík), Betušťák (Lupták J., Vaculík), Hricko (Hančiak, Rešetár), Šugár, Rešetár (Hricko)

Manažér Marek Huba: Do Mikuláša sme cestovali už ako istí víťazi nadstavby o play off. Začali sme svižne a razom bolo 0:2. Potom hráči ale ubrali z plynu, čo nepríjemný súper využil a strelil dva góly. Domáci bojovali, dobre korčuľovali, dohrávali súboje, boli veľmi nepríjemní. Dokonca sa dostali aj do vedenia.

Ku koncu zápasu ale bolo jasne vidno aj našu kondičnú stránku. Súpera sme zlomili a strelili tri góly. Veľmi ma teší, že v nadstavbe sme stále bez prehry, darí sa nám, chlapci makajú aj na tréningoch. Zatiaľ máme výbornú sezónu, za čo im ďakujem.

Zostava: Hurčík – Šeliga, Lupták J., Sluka, Jendroľ, Huba, Javorka, Ladňák – Rešetár, Hricko, Hančiak – Jonák, Šimalčík, Králik – Maňuch, Vaculík, Betušťák – Šugár, Sleziak, Markovič

