Derby medzi Trstenou a Lieskom malo infarktový záver, Pucov potiahol štvorgólový strelec (+FOTO)

Súboj o štvrté postupové miesto do play off bude ešte zaujímavé.

Oravská hokejová súťaž - skupina A

HK Námestovo – Hviezda Dolný Kubín 3:6 (2:0,1:4,0:2)

Góly: Dávid Matis (Richard Uhliarik), Roman Huľo (Igor Olbert, Dávid Matis), Štefan Piták – Michal Smolka (Tomáš Kurnota), Michal Hanko (Matej Medvecký), Miroslav Jurčák (Michal Smolka), Matej Medvecký, Matej Medvecký (Miroslav Jurčák), Michal Hanko (Miroslav Jurčák, Juraj Laštík)

Prvý gól nenechal na seba dlho čakať. Už v 25. sekunde hry otvoril skóre hráč Námestova Dávid Matis. V nasledujúcich minútach boli domáci až trikrát vylúčení, no všetky oslabenia sa im podarilo ustať a v 9. min sa presadil druhý raz. Do listiny strelcov sa zapísal Roman Huľo. Do konca prvej tretiny sa hráčom kubínskej Hviezdy nepodarilo prelomiť obranu Námestova.

V priebehu celého zápasu sa hral vyrovnaný hokej a šance boli na oboch stranách, pričom druha tretina sadla lepšie hosťom, ktorí otočili skóre zápasu vo svoj prospech a vyhrali ju v pomere 4:1.

Skóre sa v tretej časti menilo ešte dvakrát a oba góly padli do siete Námestova. Presadili sa Matej Medvecký a Michal Hanko. Hviezda si pohodlne udržala vedenie až do záverečnej sirény. Richard Uhliarik

