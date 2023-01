Tvrdošín odolával Námestovu v improvizovanej zostave, päťgólovú výhru Zubrohlavy režíroval jeden hráč (+FOTO)

Na umelej tráve v Námestove sa v sobotu odohrali dva prípravné duely. Z oboch prinášame fotogalériu.

Námestovo – Tvrdošín 3:1 (3:1)

Góly: Wiśniewski, Straczek, Barutík – Šikyňa

Už pred stretnutím sa vedelo, že oba celky nenastúpia v najsilnejšom zložení. Z tohto dôvodu museli siahnuť po hráčoch z vlastnej liahne. V drese Námestova sa v priebehu zápasu dostali do hry štyria starší dorastenci (Barutík, Gonšenica, Vorčák a Buliak), na strane Tvrdošína ich bolo šesť (Jašušák, Mika, Košarišťan, Bakoš, Kováč a Papp). Domáci zatiaľ absolvujú zimnú prípravu bez posíl.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predsedovi posledného tímu piatej ligy padol kameň zo srdca. Nového trénera označil ako dar z nebies Čítajte

Piatoligista mal nové tváre v každej formácii. Tú najznámejšiu - Greššáka - v bráne, ktorý v minulej sezóne pôsobil v námestovskom mužstve. Konečný výsledok nie je prekvapujúci, keďže medzi tímami je rozdiel dvoch súťaží. Avšak herne to z pohľadu MŠK nebolo stále ideálne. Zapríčinené je to aj užším kádrom, absenciou viacerých futbalistov (Ciceka, Jurinu, Plevu, Hrubjaka a Buckulčíka) i činnosťami, ktoré v stretnutiach zatiaľ nefungujú tak, ako by mali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou