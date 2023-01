Oravská Lesná a Krivá predviedli nevídané výsledkové obraty

Za titulom mieri neohrozene Reštaurácia Radnica team.

Oravská hokejová liga internacionálov

TJ Or. Lesná Old – HK Jaseň- Or. Jasenica 4:2 (0:2, 4:0)

Góly: Pavol Brňák (Jozef Srogončík, Adrián Krivulčík), Miroslav Kolenčík (Jozef Srogončík), Pavol Brňák (Miroslav Kolenčík), Milan Laššák (Jozef Srogončík, Jaroslav Brňák) – Miroslav Kubásak (Jaroslav Hoľma), Jaroslav Hoľma (Pavol Brontvaj)

Prvý gól prišiel v 8. min z hokejky Miroslava Kubásaka. Až v 10. min sme zaregistrovali prvú nebezpečnú strelu domáceho Pavla Brňáka, ale brankár Jozef Okoličány bol pripravený. V 14. min mohol vyrovnať Milan Laššák, ale z bezprostrednej blízkosti netrafil bránku. Na 2:0 pre hostí zvýšil v 16. min Jaroslav Hoľma, ktorý potrestal chybu domácej obrany na svojej modrej čiare.

Druhá tretina priniesla prekvapenie v podobe štyroch gólov Oravskej Lesnej, ktoré sa opieralo o výborný výkon gólmana Mateja Kojdu. Kontaktný gól domácich strelil v 23. min Pavol Brňák a vyrovnanie zariadil o minútu Miroslav Kolenčík. V 27. min mal vyloženú šancu hosťujúci Pavol Brontvaj, ale z bezprostrednej blízkosti neuspel. Víťazstvo, na ktoré Lesňania čakali od 4. kola, strelil na začiatku 35. min Pavol Brňák. To ešte poistil 36 sekúnd pred koncom počas presilovej hry Milan Laššák strelou spomedzi kruhov.

HK Slovan Trstená Old – HK EDM 3:0 (2:0, 1:0)

Góly: Ján Kuráň, Ján Pavčo (Rastislav Jančo, Tomáš Chudý), Ján Pavčo (Marián Pafčuga)

Do prvej dobrej príležitosti sa dostal domáci útočník Rastislav Jančo na začiatku 3. min, ale Jakub Vojtechovský jeho pokus chytil. Potom mali Trstenčania krátko po sebe vylúčených dvoch hráčov. Práve vo vlastnom oslabení sa v 7. min domáci ujali vedenia gólom Jána Kuráňa, ktorý obkorčuľoval bránku a po ľade skóroval. Nasledujúce minúty priniesli pekné akcie na obidvoch stranách. Ideálnu príležitosť na vyrovnanie mal v 15. min Dušan Rošťák, ale po brejku stroskotal na Dávidovi Porubínym. Druhý gól Trstenej dal presne po uplynutí 17. min Ján Pavčo.

Aj v druhej časti sa obidve mužstvá snažili o rýchly kombinačný hokej, pričom si aj vypracovali množstvo dobrých streleckých príležitostí. V 27. min sa dostal do samostatného úniku kapitán EDM Vladimír Balcerčík, ale domáci gólman jeho koncovku s prehľadom zneškodnil. A tak tím EDM čaká na bodový zisk od 6. kola. Konečný výsledok stanovil v poslednej minúte Ján Pavčo, ktorý po brejku od stredovej čiary zakončil bekendom pod hornú žŕdku.

Starci Dolný Kubín – Reštaurácia Radnica Team 2:4 (1:1, 1:3)

Góly: Jozef Sučák (Radovan Balko, Cyril Černák), Cyril Černák (Jozef Sučák) – Branislav Kraľovanský (Milan Babušiak, Viliam Maretta), Jozef Bečka (Ján Bečka), Branislav Kraľovanský (Ján Povala), Ján Bečka (Branislav Kraľovanský)

Od úvodného zapískania zápasu začal lepšie tím Radnice, ktorý neustále ohrozoval bránku Petra Váleka. Prvú veľkú šancu mal Milan Babušiak, ale od modrej čiary trafil iba ľavú žŕdku domácej bránky. Potvrdilo sa to staré známe nedáš, dostaneš. V 15. min sa presadil kapitán starcov Jozef Sučák. Radnica vyrovnala o minútu veľmi pekným gólom z hokejky Branislava Kraľovanského, ktorému asistovali Milan Babušiak a Viliam Maretta.

Na začiatku druhej tretiny sa presadil útočník hostí Jozef Bečka po akcii a následnej prihrávke Jána Bečku. V 25. min zvýšil stav stretnutia na 3:1 z pohľadu hostí opäť hráč Radnice Branislav Kraľovanský. Starci sa snažili o zmenu stavu stretnutia, čo sa im aj podarilo v 31. min zásluhou Cyrila Černáka. Gólovou bodkou zápasu bol zásah do prázdnej bránky, ktorého autorom bol Ján Bečka. Bol to slušný a pekný hokej zásluhou obidvoch mužstiev ako aj rozhodcu tohto stretnutia.

HK Krivá – Hokejový klub Podbiel 5:3 (0:3, 5:0)

Góly: Marek Kuboš 3, Libor Kubala, Štefan Ligas – Pavol Kašprišin, Pavol Kozáčik, Rastislav Petrek

Bol to zápas rozdielnych častí, keď sa mužstvu Krivej podaril nečakaný obrat v zápase. Podbiel mal rýchly nástup a už v 33. sekunde sa dostal do vedenia, keď Pavol Kašprišin zblízka skóroval. V 5. min už bolo 2:0, keď po skrumáži dorazil puk zblízka Pavol Kozáčik. Krivá mala niekoľko streleckých príležitostí, ale všetky zlikvidoval spoľahlivý gólman hostí. V 19. min z protiútoku skóroval Rastislav Petrek, ktorý spoza kruhov prekvapil brankára Krivej.

V druhej tretine začali hráči Krivej náporom, čo sa prejavilo troma gólmi Mareka Kuboša, ktorý v priebehu necelých piatich minút dosiahol hetrik. V tejto časti hry mali domáci prevahu, ale hostia podnikali nebezpečné protiútoky. V 25. min mala Krivá trestné strieľanie za priľahnutie puku v bránkovisku, ale Štefana Ligasa vychytal brankár hostí Juraj Gracák. V 33. a 35. min mal Podbiel dve veľké šance, keď najprv trafili hornú žŕdku a potom z nájazdu Peter Babinský trafil len betón ležiaceho brankára. V 39. min po tlaku Krivej strelil víťazný gól Libor Kubala, keď tečovaný puk skončil v bránke. Podbiel odvolal brankára a pokúšal sa vyrovnať, ale k puku sa dostal hráč hostí Štefan Ligas a cez celé klzisko spečatil triumf Krivej.

