Tvrdošín povedie nový tréner. Ostáva doladiť drobnosti a má prísť aj veľké futbalové meno

Piatoligista z Oravy má po zimnej prestávke viacero noviniek.

ŠK Tvrdošín má vždy iba najvyššie ciele. Muži zakončili jesennú časť V. ligy Sever na piatom mieste so stratou šiestich bodov na lídra ŠK Belá. Už po jeseni sa objavovali špekulácie, či na lavičke ostane Miroslav Nemec, ktorý viedol v minulosti aj ligové kluby.

Zimnú prípravu odštartovalo mužstvo domácim halovým turnajom, na ktorom nastúpili v drese Tvrdošína dve nové tváre a viaceré aj chýbali. O aktuálnej situácii v šatni piatoligistu sme sa porozprávali s prezidentom klubu Petrom Machunkom.

Bude pokračovať tréner Miroslav Nemec v Tvrdošíne?

Hovorí sa mi to ťažko, ale nie. V Tvrdošíne urobil za deväť mesiacov veľmi dobrú robotu. Miro mal veľa ponúk, o ktorých sme sa už dlhšie bavili. Napokon zamieri asi do Afriky. Nič však nemá isté, ale radšej sme sa rozhodli ísť touto cestou. Sám povedal, že by to nebolo od neho fér, keby urobil prípravu a potom zo dňa na deň odíde.

Rozchod bol veľmi ťažký, lebo sme stratili veľkú trénersku osobnosť. Máme dobrý vzťah a rozišli sme sa ako kamaráti. Prajem mu veľa úspechov a dúfam, že v Tvrdošíne ešte niekedy trénovať bude. Ešte raz veľká vďaka a klobúk dole, že mal ochotu v našom klube preukázať svoje schopnosti a tréningový proces. Skutočne si to cením.

